Една от най-красивите холивудски актриси обвини режисьор в сексуален тормоз

© Блейк Лайвли е подала жалба в съда срещу режисьора и актьор Джъстин Балдони за сексуален тормоз на снимачната площадка на филма "Никога повече", съобщава АП. В жалбата си прочутата актриса обвинява Балдони също така в последвали усилия да "унищожи" нейната репутация. Жалбата, за която "The New York Times" съобщи, че е била подадена в петък в Калифорнийския съдебен отдел по граждански права, предшества съдебен процес. В нея сред обвиняемите са посочени Балдони, студиото "Wayfarer", което стои зад романтичната драма "Никога повече", и публицистите на Балдони.



В жалбата Лайвли обвинява Балдони и студиото, че са предприели "многостепенен план" за накърняване на репутацията ѝ след среща, на която тя и съпругът ѝ Райън Рейнолдс са отправили обвинения в "повтарящ се сексуален тормоз и друго смущаващо поведение" от страна на Балдони и един от продуцентите на филма.



В жалбата се казва, че планът на Балдони включвал подхвърляне на инсинуации в онлайн форуми, организиране на кампания в социалните медии и публикуване на критични за Лайвли статии. Балдони е наел публицисти и кризисни мениджъри в "изтънчен, координиран и добре финансиран план за отмъщение", целящ да "погребе" и "унищожи" Лайвли, ако тя оповести публично своите притеснения относно поведението му на снимачната площадка, се твърди в жалбата. В жалбата се казва също, че Балдони "внезапно се отклонил" от маркетинговия план на филма и "използвал "съдържание за оцелели от домашно насилие", за да защити публичния си имидж".



Брайън Фрийдман, адвокат, представляващ Балдони и студиото "Wayfarer", нарече твърденията "напълно неверни, възмутителни и умишлено заядливи". Той отвърна на обвиненията на Лайвли за координирана кампания, като заяви, че студиото "превантивно" е наело кризисен мениджър "поради многобройните искания и заплахи, отправени от г-жа Лайвли по време на продукцията". Фрийдман също така заяви, че Лайвли е заплашила да не се появява на снимачната площадка и да не рекламира филма, "ако исканията ѝ не бъдат изпълнени".



Исканията на Блейк Лайвли



Тези искания не са уточнени в изявлението, но в жалбата на Лайвли са изброени 30 искания, с които според нея Балдони и други са се съгласили след напрегнатото им заседание по повод на опасенията ѝ за враждебна работна среда.



Сред тях са: "Да не се показват повече женски голи видеоклипове или изображения" на Лайвли и други лица на снимачната площадка и да не се обсъждат повече въпроси, свързани с порнографията, сексуалните преживявания или гениталиите. Тя също така заяви, че Балдони не трябвало да пита треньора ѝ за теглото ѝ без нейно съгласие, не трябвало да я притиска за религиозните ѝ убеждения и не трябвало да споменава "повече за мъртвия ѝ баща". Изисквало се е също координатор по въпросите на интимността да присъства на снимачната площадка, когато Лайвли има обща сцена с Балдони, и му е било забранено да влиза във фургона ѝ или във фургона на гримьорите, докато тя се съблича.



Изискванията също така гласят, че не трябва да има "повече импровизации на сцени с целувки" или добавяне на сексуални сцени във филма извън тези в сценария, одобрен от Лайвли при подписването на договора.



"Надявам се, че моите съдебни действия ще помогнат да се дръпне завесата на тези зловещи тактики за отмъщение с цел да се навреди на хората, които говорят за неправомерно поведение, и ще помогнат да се защитят други, които може да станат мишена", каза Лайвли в изявление за "The New York Times".



Филмът "Никога повече" е адаптация на бестселъра на Колийн Хувър от 2016 г. и беше пуснат на екран през август, като надмина очакванията на американския боксофис с дебют от 50 млн. долара, припомня БТА.