Една от най-красивите българки се разведе, без никой да разбере
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:32Коментари (0)327
©
Една от най-красивите българки, топ моделът, актриса и водеща Венета Харизанова се наслаждава на живота на свободна жена, след като в началото на тази година официализира развода си с бизнесмена Емил Маринов.

Оправната дама обаче не е седнала да кърши ръце и да плаче пред приятелки, защото това не е черта на борбения й характер. Напоследък тя се е запалила по астрологията, прави хороскопи, интересува се от хомеопатия и алтернативно лечение.

Запалва се по астрологията през 2018 г., когато случайно попада на лекция на прочутия астролог Гал Сасон.

Преди това гледала на кафе, но признава, че звездите са по-достоверни. По време на ковид пандемията записва онлайн курс при Сасон. Първоначално гледат на новите й умения с насмешка, но после започват да се редят на опашка, за да им прави хороскопи. При нея са идвали дори политици, а Харизанова познава много, защото е светска персона и има опит в попитиката. Тя беше пиар на ИТН, а пък сестра й Елена дълго движеше медийните дела на БСП.

Харизанова твърди, че прибягва до хороскопите дори за бизнес начинанията си. В Далечния изток това е обичайна практика. Според нея всяка държава си има астрално поле. Например в САЩ е депресирана, а в Испания постоянно й се спи. Усетила, че има особена енергия още като малка. Баба й дори искала да я праща в Академията за алтернативни науки на руската астроложка Джуна.

След раздялата с Емил, Харизанова трябва да открие себе си и започва да се занимава с енергийни практики. Чете много, увлича се по духовното и дори започва да пише книга по темата, но се сблъсква и със суровите битовизми на живота. Търси жилище, мебели, дори кухненски прибори, защото след развода си тръгва буквално с няколко чифта дрехи, пише "Галерия".


