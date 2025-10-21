Една легенда на 65

© Фахрета Яхич – Живойнович, известна като Лепа Брена, е попфолк певица и актриса от Босна и Херцеговина, станала известна в цяла Югославия. Представя се като югославянка по народност.



Родена е на 20 октомври 1960 г. в град Тузла, СР Босна и Херцеговина, Югославия. Тя е 3-то дете в семейството – има по-големи брат Фарук и сестра Факета. Детството ѝ минава в Бръчко. В средното училище тренира баскетбол. Още тогава започва да пее – изпълнява рок хитове по училищните сбирки, бързо става популярна сред съучениците си, печели награда на фестивал още 15-годишна.



След гимназията Фахрета отива в Белград и записва специалност "Туризъм“ в Природно-математическия факултет, но бюджетът на родителите ѝ е ограничен и тя решава да започне да пее, за да се издържа. Работи с оркестъра на Sašа Popović, който тогава се казва "Lira šou“. Представят се по ресторанти и кръчми из цяла Югославия и бързо се прочуват. Следват договори за редовни участия в хотел "Jugoslavija“ в Белград. 1980 година се води като официално начало на нейната кариера. Работейки с композитора Милутин Попович Захар, записва песента "Čačak, Čačak“, която веднага се харесва на публиката. С късите си тесни панталонки и лесно запяващия се припев Фахрета и група "Slatki greh“ се открояват от останалите участници на Hit parad.



Истинската слава обаче идва по-късно. Най-голяма заслуга за нейната медийна изява има покойният вече сръбски водещ Милован Илич Минимакс. Тя се явява на снимките за емисията "Hit parad“ на Телевизия Белград с къса блузка и бермуди и заради облеклото си не е допусната за участие с останалите "нови надежди“. През февруари 1982 г. Минимакс пуска записа на песента "Čačak, Čačak“ в авторското си предаване в същата телевизия. Целта му е да позабавлява публиката си за сметка на младата певица, но ефектът е точно обратен – зрителите толкова я харесали, че нейният дебютен албум "Mile voli disko“ е продаден в почти милионен тираж.



От този момент започва главоломният успех на Фахрета Яхич и излиза псевдонимът ѝ Лепа Брена. Еуфорията около нея обхваща цяла Югославия и тя се появява и в комедията "Tesna koža“. С песента "Sitnije, Cile, sitnije“ Брена и "Slatki greh“ участват в "Юговизия 1983“ (за избор на песен за "Eвровизия“). Същата година записва и сингъла "Hej, najluđe moje“.



Сътрудничеството ѝ с мениджъра Рака Джокич помага на Брена да планира грижливо всяка професионална стъпка. През същата тази година получава роля във филма "Kamiondžije 2″. Албумът "Bato, Bato“, издаден през 1984 г., Брена продава в невероятния тираж – 1,1 милион броя. Тази година е много успешна и плодотворна за певицата. Тя пее и на откриването на зимните олимпийски игри в Сараево.