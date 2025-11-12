Една легенда на 51 - с италиански, немски и руски корени

© Леонардо Вилхелм ди Капри е американски актьор с италиански, немски и руски произход, носител на една награда Оскар и три награди Златен глобус. Участва в множество касови филми като "Титаник" (1997), "Плажът" (2000), "Бандите на Ню Йорк" (2002), "Авиаторът" (2004) и Кървав диамант (2006).



Интересен факт за актьора е, че въпреки световната си известност той няма звезда на Холивудската алея на славата. В най-добрата си форма ди Каприо е висок 183 см.



Роден е на 11 ноември 1974 г. в Лос Анджелис. Той е единственото дете на Джордж ди Каприо и Ирмалин Иденбиркин. Баща му е четвърто поколение американец с италианско-германски произход, а майка му е с германско-руски произход. Баба му по майчина линия Хелена Индербиркин, родена като Елена Смирнова (1915 – 2008), е руска емигрантка в Германия.



Майка му е била секретарка, а баща, който е художник, е работил като уличен актьор и е продавал комикси. Родителите се развеждат скоро след раждането на Лео, но продължават и двамата да го възпитават, стараейки се да формират у него любов към актьорското изкуство.