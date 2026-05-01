Мая Нешкова е родена на 1 май 1957 г. в София. Още като студент в Естрадния отдел при Българската държавна консерватория (БДК) участва във вокално трио "Обектив“ 1976 – 1977, с което осъществява редица концерти и записи. Завършва консерватория през 1978 г. в класа на Ирина Чмихова.

След завършването си се установява в Благоевград, където постъпва в новоучредения оркестър с ръководител композитора Кирил Икономов. В началото на 1980-те популярността на оркестър "Благоевград“ и неговата солистка постепенно надхвърля регионалните граници с песни като "Конче вихрогонче“ и "Слънчева обич“, в които Икономов използва близки до народната музика интонации. Като солист на оркестър "Благоевград“ Мая Нешкова работи в Западна Европа и осъществява концертни турнета в СССР и Югославия.

През 1986 г. БНТ излъчва филма "Слънчева обич“ от концерта на оркестър "Благоевград“ в Сандански. През 1987 г. печели Голямата награда на международния фестивал в Улан Батор, Монголия.

Популярността на Мая Нешкова през 1980-те години дотолкова нараства, че тя става единствената певица на българската поп музика, която прави концертите си на стадиони. През 1995 г. слиза от сцената, за да роди и отгледа своите близначки.

През 2001 г. на Международния фестивал "Еврофест“ в Скопие Мая Нешкова получава купата за цялостно творчество. 4 години по-късно тя се връща на сцената с нови проекти.

Омъжена е за Кирил Икономов, с когото имат две момичета-близначки – Йоана и Весела Икономови. За съжаление в средата на април съпругът й почина.

През 2015 г. Мая Нешкова взема активно участие в юбилейния концерт на Мустафа Чаушев "50 години с песните на Мустафа Чаушев“, който се провежда в град София.

През май 2016 г. е удостоена от президента Росен Плевнелиев с орден "Св. Св. Кирил и Методий“ – II степен по предложение на министъра на културата Вежди Рашидов за принос в развитието на културата и изкуството. На 29 септември 2017 година е обявена за почетен гражданин на Благоевград.

