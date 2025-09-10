ИЗПРАТИ НОВИНА
Един от най-провокативните турски сериали се завръща в българския ефир с нови епизоди
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:20
©
Един от най-провокативните и коментирани турски сериали в българския ефир – сензацията "Златно момче“ ("Yalı Çapkını“) – се завръща с дългоочакваната развръзка. Последният трети сезон на хитовата поредица, която спечели сърцата на милиони зрители в цял свят с интригуващия си сюжет и с отличната игра на главните актьори Мерт Рамазан Демир (Ферит) и Афра Сарачоолу (Сейран), тръгва от 15 септември (понеделник) и ще се излъчва всяка делнична вечер от 20:00 до 21:30 ч. по bTV Story. Епизодите ще бъдат налични и онлайн 7 дни преди ефир във видео платформата на bTV Media Group VOYO.

"Златно момче“ прикова вниманието на публиката с необикновената любовна история на заможен, но крайно безотговорен младеж от Истанбул, и скромно момиче от Антеп, които биват принудени да сключат брак. В центъра на сюжета, базиран на реални събития, е Ферит Корхан – богат наследник, който с фриволното си поведение и безбройни авантюри докарва до отчаяние цялото си семейство. За да даде урок на внука си, главата на семейството – Халис Корхан (Четин Текиндор) – го жени по принуда за Сейран – скромно момиче, което да се опита да го вкара в правия път. Бракът е уреден, а животът на младата девойка претърпява пълен обрат, когато влиза като снаха в дома на семейство, изпълнено с тайни, интриги и лъжи.

През първите два сезона зрителите на bTV Story станаха свидетели на неочакваната трансформация на Ферит – от лекомислен младеж той се превърна в зрял мъж, готов да поеме отговорност за действията си и да се бори за любовта си със Сейран. Съдбата и на двамата бе белязана от поредица от изпитания, предателства и тежки решения, които поставиха на карта не само техния брак, но и бъдещето на целия род Корхан.

Последният епизод от втори сезон завърши с внезапния припадък на Сейран и с признанието на сестра ѝ Суна (Берил Позам), че тя е болна и умира… Ще оцелее ли Сейран, коя е новата жена до Ферит и как неочаквано Суна ще се замеси в афера със "златното момче“? Отговорите на тези и още въпроси зрителите ще разберат от 15 септември (понеделник), всяка делнична вечер от 20:00 до 21:30 ч. по bTV Story и онлайн на VOYO!

Последният сезон на "Златно момче“ идва в България само няколко месеца след големия финал на хитовата сага в южната ни съседка. Непосредствено след края на снимките Мерт Рамазан Демир изпълни гражданския си дълг, присъединявайки се към армията, за да отслужи военната си служба в Искендерун. Афра Сарачоолу пък в момента се готви за нова роля в обещаващ драматичен сериал, където ще застане рамо до рамо с Кенан Имирзалъолу ("Езел“).


