|Джулия Робъртс: Няма да съм на себе си
Магнетичната Джулия Робъртс излезе на сцената, за да връчи наградата за най-добър филм – комедия или мюзикъл, като още с появата ѝ голяма част от присъстващите се изправиха в знак на уважение към дългогодишната ѝ кариера в киното. Видимо развълнувана, Робъртс благодари на аудиторията и с усмивка прикани и останалите да се присъединят, като дори се обърна лично към някои от колегите си в залата.
"Няма да съм на себе си поне седмица!“, пошегува се закачливо актрисата, определяйки вечерта като "прекрасна нощ“ и "чудесен момент за артистите“.
Наградата за най-добър филм бе присъдена на продукцията One Battle After Another. Макар Джулия Робъртс също да имаше номинация – за най-добра актриса в игрален филм за ролята си в After the Hunt – отличието в драматичната категория отиде при Джеси Бъкли за изпълнението ѝ във филма Hamnet. Звездата от "Хубава жена" не спечели престижната награда, но получи нещо по-ценно - вечната любов и уважение на своите многобройни фенове, които я обожават.
Церемонията "Златен глобус“ 2026 събра на едно място едни от най-големите имена в киното и телевизията и разтърси публиката с редица емоционални моменти, като появата на Джулия Робъртс безспорно се нареди сред най-запомнящите се за вечерта, пише Ladyzone.
