|Джейсън Момоа притесни почитателките си
С дългата си къдрава коса, черни слънчеви очила и усмивка, Момоа изглеждаше едновременно стилен, непринуден, но и като човек, минал на левия тротоар. Джапанките са част от лимитирана серия, а самият актьор дори позира демонстративно, за да покаже педикюра си.
Това е е първият път, в който Джейсън Момоа залага на розовото. Още през 2019 г. на оскарите той впечатли с кадифен смокинг на "Фенди“ и розова гривна, пише "Уикенд". По-късно призна, че обожава този цвят и е достатъчно уверен в мъжествеността си, за да не се интересува какво смятат околните за него и ориентацията му.
През юли актьорът разбуни феновете си, когато обръсна емблематичната си брада заради снимките на "Дюн 3“. След развода си с доста по-възрастната Лиза Боне, той вече официално излиза с актрисата Адрия Архона, която е на 33 години. Двамата направиха дебюта си като двойка на червения килим през февруари в Ню Йорк.
