ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Джейсън Момоа притесни почитателките си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:04Коментари (0)0
©
Холивудската звезда Джейсън Момоа отново привлече всички погледи – този път на премиерата на филма "В ръката на Данте“ на кинофестивала във Венеция. 46-годишният огромен мъжага се появи на червения килим с бледорозов костюм, който съчета със светлорозови надали "Биркансток“ и лакирани в същия нюанс нокти на краката.

С дългата си къдрава коса, черни слънчеви очила и усмивка, Момоа изглеждаше едновременно стилен, непринуден, но и като човек, минал на левия тротоар. Джапанките са част от лимитирана серия, а самият актьор дори позира демонстративно, за да покаже педикюра си.

Това е е първият път, в който Джейсън Момоа залага на розовото. Още през 2019 г. на оскарите той впечатли с кадифен смокинг на "Фенди“ и розова гривна, пише "Уикенд". По-късно призна, че обожава този цвят и е достатъчно уверен в мъжествеността си, за да не се интересува какво смятат околните за него и ориентацията му.

През юли актьорът разбуни феновете си, когато обръсна емблематичната си брада заради снимките на "Дюн 3“. След развода си с доста по-възрастната Лиза Боне, той вече официално излиза с актрисата Адрия Архона, която е на 33 години. Двамата направиха дебюта си като двойка на червения килим през февруари в Ню Йорк.


Още по темата: общо новини по темата: 1318
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
предишна страница [ 1/220 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Камериер блъсна суперскъпото "Ламборгини" на български милионер в...
21:13 / 17.09.2025
Кой е първият "убит" в "Traitors: Игра на предатели"?
21:07 / 17.09.2025
Скандалната Емили от "Ергенът" се е пробвала в чалгата: Даваш кеш...
20:24 / 17.09.2025
Олек Ковачев за Бербо: Има десет пъти повече пари от цялата махал...
19:38 / 17.09.2025
Появиха се кадри от големия лъскав купон на bTV
15:25 / 17.09.2025
Водещият на новото предаване: Който не го хареса, да ми удари шам...
13:15 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2024
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: