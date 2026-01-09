ИЗПРАТИ НОВИНА
Дъщерята на фолк певица доста наду бюста, надмина майка си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:37
©
виж галерията
Грамадански силиконови бомби изду 24-годишната дъщеря на фолк певицата Лияна. Дениз Йозджан се запаси с общо 2000 кубика в гърдите и с гордост показва пищната си пазва по света.

Припомняме, че красавицата учи в Моден мениджмънт в Дубай, но не се задържа дълго време там, а предпочита през свободното си време да обикаля света. Нова година Дениз посрещна в Тайланд, където не пропусна да покаже как изглеждат новите й придобивки в изрязан бански.

Щерката на Лияна първоначално искаше да учи в Лондон, но сметна, че градът е твърде опасен и се преориентира към Емиратите.

"Страх ме е от мигрантите в Лондон, а те са навсякъде – там е трудно да срещнеш англичанин. Затова реших да уча в ОАЕ“, разказа Дениз, която е твърдо решена да не се задоволява само с едно висше образование.

След като завърши журналистическото си образование в Софийския университет, тя веднага записа модната специалност и нищо чудно след това да избере още една квалификация.

Очевидно освен красивата си външност, Дениз е наследила и амбициозния характер на майка си, пише Intrigi.bg.


Зареждане! Моля, изчакайте ...
Потребител 1
Сподели какво ново....
преди 1 ч. и 5 мин.
0
 
 
Брато.. на какво се правят тия момичета :(
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
