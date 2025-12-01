ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Дразнещата всички Виктория с нова промяна, за да се хареса на мъжете
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:03Коментари (0)777
©
Виктория Асенова безспорно е едно от най-обсъжданите лица, появявали се в риалити формата "Ергенът". Първо я видяхме в сезон 3, а след това и в "Ергенът: Любов в рая", където отново привлече вниманието с бурните си емоции и с директния си характер. 

Отношението към брюнетката от страна на зрителите е противоречиво. Мнозина я харесват заради непримиримостта й, но други я подлагат на истински линч в социалните мрежи. Подигравките по неин адрес не спират – сравняват я с фантастични създания, осмиват всяка черта от визията й, превръщайки я в една от най-атакуваните участнички. 

Вместо да се скрие или да изпадне в отчаяние, Виктория направи нещо, което малко биха дръзнали – превърна омразата в бизнес. Създаде тениски, чаши, свещи, мартеници и други сувенири със своя образ и крилати фрази от предаването. Дори планира да издаде книга на тема как да се справим с омразата и подигравките.

От известно време насам Асенова е започнала да променя външния си вид, явно повлияна от негативните коментари. След финала на първото ѝ участие в "Ергенът" тя замина за Турция, където си направи ринопластика. Резултатът е видим – вече има по-хармоничен профил и по-малък нос. След това реши да коригира и усмивката си – оправи си зъбите и захапката. Сега Виктория подготвя следващата голяма стъпка – силиконови импланти в бюста. Много хора свързват това с желанието й да постигне визия, която смята за идеална, особено след безмилостните шеги на неин гръб, които понася в двата сезона на формата.

Независимо дали става дума за натрупани комплекси или за просто желание за усъвършенстване, факт е, че Асенова не се колебае да инвестира в промени. Емоционалността й често се свързва и с трудната й лична история. Виктория има тежки отношения с биологичния си баща, който е изоставил семейството рано и дълго време не е поддържал връзка с дъщеря си. Тази липса явно е оставила отпечатък върху начина, по който тя създава близки отношения с противоположния пол. 

В предаванията стана ясно, че брюнетката се влюбва бързо, силно и безрезервно – понякога до степен, която дори плаши другата страна. Много зрители смятат, че тя има страх от изоставяне, заради който се вкопчва в мъжете, към които изпитва чувства. Именно затова голяма част от аудиторията, включително и фенове, я съветва да се консултира със специалист, за да стабилизира самооценката си и да изгради по-спокойни и здрави връзки. 

Преди риалити участията си Виктория работеше като футболен мениджър – професия, която не е лесна за една жена в изцяло мъжка среда. Именно участието й в третия сезон на "Ергенът" доведе до конфликт с БФС, откъдето я уволниха. Асенова не прие случилото се без борба и заведе дело, което спечели на първа инстанция.

Брюнетката казва, че животът й е смесица от драматични моменти, трудни решения, упорити битки и впечатляващо израстване. Тя е човек, който се променя, бори се, пада, става и продължава. 

"Именно затова продължавам да бъде толкова коментирана. Аз съм различна, дръзка и истинска по свой неподражаем начин", коментира риалити звездата, пише HotArena.


Още по темата: общо новини по темата: 2405
01.12.2025 »
01.12.2025 »
01.12.2025 »
01.12.2025 »
01.12.2025 »
01.12.2025 »
предишна страница [ 1/401 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температу...
21:15 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Честито на Светослав Иванов!
19:56 / 30.11.2025
Родена е в Пловдив, днес стана на 38, но проблем в семейството от...
18:29 / 30.11.2025
Божинов се разплака в ефир: Не пожелавам на никого това, което се...
16:24 / 30.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
13:27 / 29.11.2025
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
09:24 / 29.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Протести срещу Бюджет 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: