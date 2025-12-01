ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дразнещата всички Виктория с нова промяна, за да се хареса на мъжете
Отношението към брюнетката от страна на зрителите е противоречиво. Мнозина я харесват заради непримиримостта й, но други я подлагат на истински линч в социалните мрежи. Подигравките по неин адрес не спират – сравняват я с фантастични създания, осмиват всяка черта от визията й, превръщайки я в една от най-атакуваните участнички.
Вместо да се скрие или да изпадне в отчаяние, Виктория направи нещо, което малко биха дръзнали – превърна омразата в бизнес. Създаде тениски, чаши, свещи, мартеници и други сувенири със своя образ и крилати фрази от предаването. Дори планира да издаде книга на тема как да се справим с омразата и подигравките.
От известно време насам Асенова е започнала да променя външния си вид, явно повлияна от негативните коментари. След финала на първото ѝ участие в "Ергенът" тя замина за Турция, където си направи ринопластика. Резултатът е видим – вече има по-хармоничен профил и по-малък нос. След това реши да коригира и усмивката си – оправи си зъбите и захапката. Сега Виктория подготвя следващата голяма стъпка – силиконови импланти в бюста. Много хора свързват това с желанието й да постигне визия, която смята за идеална, особено след безмилостните шеги на неин гръб, които понася в двата сезона на формата.
Независимо дали става дума за натрупани комплекси или за просто желание за усъвършенстване, факт е, че Асенова не се колебае да инвестира в промени. Емоционалността й често се свързва и с трудната й лична история. Виктория има тежки отношения с биологичния си баща, който е изоставил семейството рано и дълго време не е поддържал връзка с дъщеря си. Тази липса явно е оставила отпечатък върху начина, по който тя създава близки отношения с противоположния пол.
В предаванията стана ясно, че брюнетката се влюбва бързо, силно и безрезервно – понякога до степен, която дори плаши другата страна. Много зрители смятат, че тя има страх от изоставяне, заради който се вкопчва в мъжете, към които изпитва чувства. Именно затова голяма част от аудиторията, включително и фенове, я съветва да се консултира със специалист, за да стабилизира самооценката си и да изгради по-спокойни и здрави връзки.
Преди риалити участията си Виктория работеше като футболен мениджър – професия, която не е лесна за една жена в изцяло мъжка среда. Именно участието й в третия сезон на "Ергенът" доведе до конфликт с БФС, откъдето я уволниха. Асенова не прие случилото се без борба и заведе дело, което спечели на първа инстанция.
Брюнетката казва, че животът й е смесица от драматични моменти, трудни решения, упорити битки и впечатляващо израстване. Тя е човек, който се променя, бори се, пада, става и продължава.
"Именно затова продължавам да бъде толкова коментирана. Аз съм различна, дръзка и истинска по свой неподражаем начин", коментира риалити звездата, пише HotArena.
