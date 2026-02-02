ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Драго Чая харчи като богаташ
Миналата година на рождения си ден той си пожелал да посрещне 55-годишнината си с нова визия. С бариатрична операция в Турция Чая свали космическите 50 кила от внушителните си телеса. Със същата интервенция и Герасим Георгиев-Геро премина от супертежка в категория "чироз". Преди операцията 130-килограмовият Драго се беше налял като сумист. Зрителите се кръстеха пред екрана и се питаха какво е станало с милото момче, което между 2000 и 2007 г. водеше култовото предаване "Чай".
Сега Драганов се радва на новата си стройна фигура и не ще да чуе за торта и тестени изделия дори на собствения си рожден ден. С перфектната му слаба визия всеки костюм и нова дрешка му лепват като на манекен. Но част от зрителите са притеснени – лицето на тв звездата изглежда някак уморено и състарено. Същият ефект се наблюдава и при Геро. Това се дължи на рязкото отслабване, защото вече няма мазнинки, които да опъват бръчките.
Но Драго има и други дертове, заради които е угрижен. След кратка романтична връзка, той отново е сам. Драго не обича да говори за любовния си живот, но е споделял, че е много "обсебващ" и това плаши партньорите му. А навръх рождения си ден призна пред Гала, че харчи като богаташко синче в "Дисниленд" и често остава без пукнато евро.
"Никак лесно не спестявам пари, харча до последна стотинка. Много често ми се налага да взимам пари назаем от приятели, за да изкарам до следващ хонорар. В края на миналата година си казах, че през 2026 г. трябва да направя някаква промяна", призна Драганов. Да е по-пестелив е новото му пожелание за личния му празник. До него стигнал, след като заради "широките си пръсти" за малко не изтървал събитие, което не пропуска повече от 15 години – Международния цирков фестивал в Монте Карло. Явно Чая все пак е намерил сумата, която му била нужна, защото в социалните мрежи той се похвали със снимки от прекрасното Монако, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3218
|предишна страница [ 1/537 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Силвена Роу: Станах баба на близнаци
11:01 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Избраха гласа, който ще представи България на "Евровизия 2026"
08:12 / 01.02.2026
Натали Трифонова се завръща на пловдивската сцена
20:05 / 31.01.2026
Попфолк певица се отказа от секса
19:05 / 31.01.2026
Тони Димитрова пази в тайна младото си гадже
16:03 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS