Драго Чая харчи като богаташ

© Драго Драганов, който на 22 януари чукна 55 години, отбеляза личния си празник в баровски столичен ресторант само с малка група най-близки приятели. Те му подарили торта и цялата компания си позволила по едно парче, но Драго Чая с усмивка и шеги отказал сладкото изкушение. Това съобщиха пред "Уикенд" наблюдателни посетители в заведението.



Миналата година на рождения си ден той си пожелал да посрещне 55-годишнината си с нова визия. С бариатрична операция в Турция Чая свали космическите 50 кила от внушителните си телеса. Със същата интервенция и Герасим Георгиев-Геро премина от супертежка в категория "чироз". Преди операцията 130-килограмовият Драго се беше налял като сумист. Зрителите се кръстеха пред екрана и се питаха какво е станало с милото момче, което между 2000 и 2007 г. водеше култовото предаване "Чай".



Сега Драганов се радва на новата си стройна фигура и не ще да чуе за торта и тестени изделия дори на собствения си рожден ден. С перфектната му слаба визия всеки костюм и нова дрешка му лепват като на манекен. Но част от зрителите са притеснени – лицето на тв звездата изглежда някак уморено и състарено. Същият ефект се наблюдава и при Геро. Това се дължи на рязкото отслабване, защото вече няма мазнинки, които да опъват бръчките.



Но Драго има и други дертове, заради които е угрижен. След кратка романтична връзка, той отново е сам. Драго не обича да говори за любовния си живот, но е споделял, че е много "обсебващ" и това плаши партньорите му. А навръх рождения си ден призна пред Гала, че харчи като богаташко синче в "Дисниленд" и често остава без пукнато евро.



"Никак лесно не спестявам пари, харча до последна стотинка. Много често ми се налага да взимам пари назаем от приятели, за да изкарам до следващ хонорар. В края на миналата година си казах, че през 2026 г. трябва да направя някаква промяна", призна Драганов. Да е по-пестелив е новото му пожелание за личния му празник. До него стигнал, след като заради "широките си пръсти" за малко не изтървал събитие, което не пропуска повече от 15 години – Международния цирков фестивал в Монте Карло. Явно Чая все пак е намерил сумата, която му била нужна, защото в социалните мрежи той се похвали със снимки от прекрасното Монако, пише HotArena.