Довчера първи приятелки, а днес не могат да се гледат
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:40
©
Анна-Шермин Метушева от "Ергенът: Любов в рая" и Мис Плеймейт 2017 Нора Недкова неотдавна бяха първи приятелки, но сега не могат да се гледат. Двете доскоро бяха неразделни – появяваха се заедно по нощни заведения, снимаха се и дори се обличаха сходно. Както често се случва в света на блондинките с големи амбиции и още по-големи устни обаче, идилията е приключила шумно и с взаимни обвинения.

Според запознати приятелството на силиконките се разпаднало, след като Нора се почувствала имитирана от Анна, която започнала да копира не само стила ѝ, но и поведението, изразите, дори позите пред камерата. Недкова споделила пред свои близки, че "няма нужда от огледало, което говори", визирайки бившата си дружка. Наистина визуалната прилика между двете е смайваща - руси коси, пухкави устни, подчертани скули, високи токчета и постоянна готовност за скандал. Човек трудно би ги различил на пръв поглед.

Според злите езици  именно Нора е вдъхновила Шермин да мине през серията от интервенции, които са я направиха нов човек с променен нос, силиконови импланти, уголемени джуки и оформена брадичка.

Точно покрай приятелството си с Нора, Анна се е запознала с прословутите "пиленца от Монако" - Нина и Борислав, с които днес е почти неразделна.  Недкова често пътува до Монте Карло, като преди влачела и Метушева по събития на Френската Ривиера. Днес обаче не иска да чуе за нея, дори я е блокирала във всички социални мрежи. "Тя иска да бъде като мен, но не може! Жалка имитаторка!", ядосвала се плеймейтката, намеквайки, че Шермин е загубила оригиналността си в опит да я надмине. Тя твърди, че бившата ѝ приятелка я имитира дори в начина, по който пие кафе и се снима.

Анна, от своя страна, не остава длъжна. В типичния си остър стил тя отвръща, че "истинските жени не се страхуват от конкуренцията". Според нея причината за напрежението е просто завист.

Метушева е родена в Ловеч, но още на 10 години заминава за Тел Авив заради втория брак на майка ѝ с израелец. Именно там започва трансформацията ѝ – научва чужди езици (твърди, че говори пет), после променя визията си. Когато навършва пълнолетие, започва серия от пластични операции, които я превръщат в жената, която виждаме днес. Носът е коригиран два пъти, устните - уголемени, гърдите са с импланти, скулите и брадичката - оформени до милиметър.

Когато в интернет излязоха стари снимки на Шермин под името Ана Бурачек, потребителите я разпознаха трудно. Момичето от снимките е естествено, с различен нос и по-свенлива усмивка – пълна противоположност на сегашната ѝ версия.

Реакцията на Анна относно старите ѝ снимки не закъсня. Тя избухна в инстаграм: "Колко сте жалки - взели сте снимките на едно 13-годишно дете, дошло да посети баба си в България, и ги използвате, за да обиждате! На тези снимки пак съм красива! Аз имам образование и говоря пет езика, докато вие само се подигравате!"

Разбира се, публикацията само наля масло в огъня. Зрителите упрекнаха блондинката в липса на скромност и прекалено самочувствие, но Шермин не е от жените, които отстъпват. В "Ергенът" тя постоянно напомня, че тежи 48 кг, говори пет езика и има висок стандарт. Не се свени да коментира останалите участнички с ирония и често ги обижда на тема външен вид. След скандалите около шоуто тя замина за Монако, където отново се срещна с "пиленцата" Борислав и Нина.

Зад блясъка в социалните мрежи обаче се крие и трудна семейна история. Преди известно време Анна губи пастрока си, а по-малкият ѝ брат е привикан в израелската армия. Това я кара да се върне със семейството си окончателно в България. Биологичният ѝ баща също е починал, но отношенията им били толкова обтегнати, че тя дори отказала да го види в последните му дни преди да почине. Метушева разказва, че в детството си е ставала свидетел на агресия – биологичният й баща тормозел майка ѝ, стигало се дотам да викат полиция. По-късно блондинката отрече тормозът над родителката ѝ да е бил физически, а само емоционален и психически, пише HotArena.

Междувременно шансовете за примирие между Нора и Анна клонят към нула. Едната се смята за оригинала, другата – за усъвършенстваната версия. И двете обичат прожекторите, камерите, вниманието и никоя няма желание да отстъпи.


