Десислава Кирова, известна с псевдонима си Дейзи "Лейди“ Ланг, е бивш професионален боксьор, първата българка световен шампион в този спорт. Тя е печелила титлите в 3 различни теглови категории: петел, супер петел, а също и супер муха на WIBF. Преди да започне кариерата си в бокса, тя е световен шампион по кикбокс през 1994 година и по карате през 1995 година. Професионалната й боксова кариера продължава от 1996 до 2004 година.

Родена е в София на днешния 4 април, но през 1972 година. В детските си години се занимава с лека атлетика и има страхотни данни за спринтовете на 200 и 400 метра, но се отказва от този спорт, след като е принудена, заедно със съотборничките си, да чака при минусови температури треньора си, който така и не идва на тренировката. Заявява, че не обича да я лъжат и повече не излиза на лекоатлетическата писта. Спортът я влече и затова продължава да се занимава с джудо, но няколко години по-късно е привлечена от таекуондо и заменя татамито с ринга.

Деси се занимава с карате, кикбокс и има черен колан по таекуондо, като в първите 2 спорта е световен шампион, а в последния е европейски първенец.

След като заживява в Дюселдорф, Германия, тя се ориентира към професионалния бокс. Дейзи Ланг печели първите си три мача през 1996 г., като два от тях с нокаут. На 29 ноември 1997 година идва и първата и загуба на професионалния ринг. Тя е от Мишел Аборо в шест рундов мач, като преди мача, тази боксьорка е в серия от 6 мача без загуба, всички спечелени с нокаут. През февруари следващата година Деси Кирова печели овакантената европейска титла на WIBF в двубой срещу Кристина Хорвай в 10 рунда.

След това тя защитава шампионския си пояс с нокаут във втория рунд срещу Анастасия Токтаулова на 27 март 1999 година. На 17 юли същата година Десислава става световен шампион в категория "Супер муха“ с победа срещу Жизела Пап в битка за овакантената титла на WIBF.

От 1999-та до 2002-ра година Дейзи Ланг защитава успешно титлата си срещу Соня Перейра, Оана Журма, Кейти Уилямс, Бренда Бърнсайд, Надя Дебра, Мишел Сътклиф и Река Кремпф. През 2002 година печели световната титла на GBU в категория "Супер петел“ в мач срещу Лиза Фостър.

Лейди завършва наравно мача срещу Силке Вайкенмайер на 18 януари 2003 за титлата в категория "Супер петел“, но след това взема реванша в 10 рунда след съдийско решение. През същата година тя губи срещата си за титлата в категория "Супер муха“ срещу друга българка – Галина Иванова.

През 2004 година печели 8-рундов мач срещу Мариан Пампук от Унгария, но пък в следващия си мач за годината, за вакантната титла на IWBF срещу Реджина Халмич, тя регистрира загуба. През октомври отново се качва на ринга, но този път печели срещу румънката Симоне Сучиу с нокаут още в първия рунд.

Дейзи Ланг има 23 професионални мача, от които печели 19, 7 от които с нокаут и 12 след съдийско решение, един път завършва при равен резултат и губи 3 срещи.

На 21 май 2016 година Деси взема доживотната награда за изключителни спортни постижения "Зала на Героите“ на Щатската зала на славата на бойните спортове. През следващата година Международната боксова зала на славата при жените обявява, че тя става част от приетите през 2017 година, заедно с Холи Холмс, Риа Ранмарин, Айлийн Ийтън, Мери Торес и Ада Велес.

Успехите в спорта носят голяма популярност за Деси в обществото и тя е чест гост на различни телевизионни шоута из целия свят. Много често може да бъде забелязана и край ринга на големи бойни вериги в ролята на коментатор на мачовете.

След като приключва спортната си кариера, тя се мести от Германия в Лос Аджелис, където се занимава с бизнес, участва в различни реклами и има роли в няколко филма, включително "Операция Стромбринджър“, "Фаворитът 2“ (с Майкъл Джей Уайт и Скот Аткинс), "Господари на подземния свят“, "Мисионер“ (с Долф Лундгрен) и "Това е нашата Коледа“.