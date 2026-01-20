ИЗПРАТИ НОВИНА
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:41
©
Евгени Димитров, по прякор Маестрото, е български музикант и продуцент. Бил е продуцент на музикалното ТВ предаване "Гласът на България“ по bTV.

Роден е на днешния 20 януари, но през 1969 г. в София. Започва да свири на пиано на пет години и половина. Първите си изяви прави по семейни тържества заедно с баща си, където свири на барабан, бас китара, а по-късно и на синтезатор. Научава много народни песни.

В Средното музикално училище "Панайот Пипков" в Плевен, заедно със съученици, свири във ВИГ "Реприз“. Малко по-късно с Годжи и Герасим (бивш член на "Ку-ку бенд") създават групата "Експеримент“, изнасят много концерти, като изпълняват само собствени композиции с рок и фолклорни елементи. В ученическите си години Евгени Димитров печели Втора награда от Националния конкурс за млади изпълнители в София (1982 г.), Първа награда от Националния конкурс "Светослав Обретенов“ в Провадия (1986 г.) и други.

Двете задължителни години в редовете на армията за Евгени преминават в Младежкия мъжки хор към представителния ансамбъл на Строителни войски, където е корепетитор, хор-майстор и водач на баритоните. Участва в няколко концерта, посветени на 200-годишнината на Френската революция в София, Варна и Страсбург, заедно със Софийската и Лионската филхармонии. Времето прекарва в репетиции, концерти и безкрайни пътувания, които му помага да се усъвършенства в различни стилове в музиката.

Висшето си образование Евгени Димитров завършва в Държавната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ – София, преподават му проф. Иван Ефтимов и проф. Люба Обретенова. Три години изучава орган при професор Нева Кръстева.

През 1993 г. е поканен от Слави Трифонов да свири на промоцията на първия албум на "Ку-ку бенд" – "Ръгай чушки в боба“. От 4 ноември 2019 г. е директор на телевизия "7/8“.


