ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Роден е на днешния 20 януари, но през 1969 г. в София. Започва да свири на пиано на пет години и половина. Първите си изяви прави по семейни тържества заедно с баща си, където свири на барабан, бас китара, а по-късно и на синтезатор. Научава много народни песни.
В Средното музикално училище "Панайот Пипков" в Плевен, заедно със съученици, свири във ВИГ "Реприз“. Малко по-късно с Годжи и Герасим (бивш член на "Ку-ку бенд") създават групата "Експеримент“, изнасят много концерти, като изпълняват само собствени композиции с рок и фолклорни елементи. В ученическите си години Евгени Димитров печели Втора награда от Националния конкурс за млади изпълнители в София (1982 г.), Първа награда от Националния конкурс "Светослав Обретенов“ в Провадия (1986 г.) и други.
Двете задължителни години в редовете на армията за Евгени преминават в Младежкия мъжки хор към представителния ансамбъл на Строителни войски, където е корепетитор, хор-майстор и водач на баритоните. Участва в няколко концерта, посветени на 200-годишнината на Френската революция в София, Варна и Страсбург, заедно със Софийската и Лионската филхармонии. Времето прекарва в репетиции, концерти и безкрайни пътувания, които му помага да се усъвършенства в различни стилове в музиката.
Висшето си образование Евгени Димитров завършва в Държавната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ – София, преподават му проф. Иван Ефтимов и проф. Люба Обретенова. Три години изучава орган при професор Нева Кръстева.
През 1993 г. е поканен от Слави Трифонов да свири на промоцията на първия албум на "Ку-ку бенд" – "Ръгай чушки в боба“. От 4 ноември 2019 г. е директор на телевизия "7/8“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3050
|предишна страница [ 1/509 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Лепа Брена: За да бъда приета при Ванга, трябваше да извърша стра...
09:47 / 20.01.2026
Почина Попай от Бразилия
16:40 / 19.01.2026
Почина един от режисьорите на "Цар лъв"
10:09 / 19.01.2026
Иво Сиромахов: Тежък грях е... Вашите деца не са просто аксесоар
09:12 / 19.01.2026
4 зодии привличат много пари в понеделник сутрин
08:38 / 19.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS