ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Деси Стоянова със страх за живота на близнаците си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:20Коментари (0)522
©
Тв водещата Деси Стоянова върна времето назад и сподели емоционален спомен от Коледа през 2008 година – период, белязан от тревога, несигурност и реален страх за живота на неродените ѝ деца.

"Много ясно си спомням Коледата на 2008 г. Бях в напреднала бременност, чаках моите близнаци и въпросът какво правим, ако се родят преждевременно, беше напълно реален“, разказва тя.

В началото на януари 2009 г. Деси Стоянова е приета за задържане в "Майчин дом“. По думите ѝ съдбата е била благосклонна – бебетата се раждат само няколко седмици преди терминa и са доносени. 

"Бяха толкова мънички и крехки, но можех да ги гушна още на първия ден“, спомня си тя. 

Водещата признава, че днес още по-силно осъзнава през какво преминават родителите на преждевременно родени деца – онези, които нямат възможност веднага да прегърнат бебетата си и да ги държат в ръце, пише "Блиц".

Стоянова посочва и тревожна статистика – всяка година в България се раждат над 6000 недоносени бебета, което означава едно на всеки десет. Именно това я мотивира да призове за подкрепа на Фондация "Нашите недоносени деца“, която се бори за по-добри грижи, модерно оборудване и достойни условия за най-малките пациенти в кувьозите.

"Тези бебета заслужават най-добрите условия и най-добрите грижи, които съвременната медицина може да им осигури, за да пораснат здрави, силни и щастливи. Можете да го направите и вие“, апелира Деси Стоянова.

Тв водещата публикува и информация за дарения – банкова сметка и кратък SMS номер, чрез които всеки желаещ може да подкрепи каузата и да даде шанс за живот на най-малките бойци.


Още по темата: общо новини по темата: 2700
22.12.2025 Венелин Петков окончателно се отказа
22.12.2025 Цветанка Ризова с нова голяма придобивка, но не в България
22.12.2025 Виктория Петрова тайно омъжена
22.12.2025 Инджова слиза от екран
22.12.2025 Антония Петрова роди, кръсти бебето с красиво име
22.12.2025 Чък Норис загуби Даян
предишна страница [ 1/450 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Инджова слиза от екран
11:20 / 22.12.2025
Ето го новия водещ на "Тази сутрин" по bTV, не каза и дума за Цън...
09:17 / 22.12.2025
Нумеролог: През 2026 г. всеки ще се бори за власт, а съмнението н...
08:31 / 22.12.2025
Лекари посочиха кога мухълът по храната може да бъде опасен
08:03 / 22.12.2025
Цънцарова и Йочев се завърнаха в ефира на bTV още тази вечер
20:14 / 21.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Трима защитници за Николай Йорданов, обвинен, че е взел над 3,2 млн. лв от касата на болница "Селена"
Трима защитници за Николай Йорданов, обвинен, че е взел над 3,2 млн. лв от касата на болница "Селена"
14:51 / 20.12.2025
ПП: Директорът на 138-о училище започва кариерата си по покана на кмет от ГЕРБ
ПП: Директорът на 138-о училище започва кариерата си по покана на кмет от ГЕРБ
18:09 / 20.12.2025
Почина легенда на БНТ
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
Половинката на Деян Донков скочи заради неплатени хонорари: Аплодисментите не плащат ток
Половинката на Деян Донков скочи заради неплатени хонорари: Аплодисментите не плащат ток
09:49 / 20.12.2025
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
14:29 / 20.12.2025
Най-лесният начин за отстраняване на котлен камък от кана за топла вода
Най-лесният начин за отстраняване на котлен камък от кана за топла вода
11:27 / 20.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: