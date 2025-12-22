Дениз: Виктор е стиснат

© Една от най-шумните, противоречиви и направо експлозивни любовни истории, родени в риалити формата "Ергенът: Любов в рая", безспорно е тази между Виктор Иванов и Дениз Хайрула. Започнала като телевизионна приказка под палмите - с романтични признания, обещания за общо бъдеще и бляскав пръстен на финала, днес тази връзка прилича повече на безкраен сериал от взаимни обвинения, телевизионни изповеди и словесни битки, в които двамата сякаш се надпреварват кой ще изкара другия по-черен и по-виновен.



В предаването Виктор се позиционира като стабилен и заможен мъж, който знае какво иска, а Дениз - като фатална жена с магнетично присъствие и бурно минало. На финала всичко изглеждаше идилично - той й подари пръстен, тя с радост го прие, а зрителите останаха с усещането, че този път форматът е създал истинска двойка. Kамерите oбаче угаснаха и реалността бързо разруши телевизионната илюзия.



След края на шоуто връзката на Дениз и Виктор продължила около два месеца – период, който и двамата днес описват коренно различно. Имало пътувания, подаръци и романтика, но и много напрежение, скандали и разочарования. Посетили Испания за рождения ден на Дениз, както и Албания малко по-късно. Виктор твърди, че е похарчил петцифрена сума за почивката на остров Тенерифе, а и пътуването до Албания не му излязло никак евтино. Освен това за краткото време на интимните им отношения подарил на Дениз две дизайнерски чанти. По негови думи апетитите на хубавицата били далеч над възможностите му – тя искала "ролекси и други скъпи подаръци", защото всички нейни бивши приятели били милионери и той трябвало да поддържа този стандарт.



Хайрула обаче категорично отрича тази версия. Според нея почивките не били нито толкова луксозни, нито толкова скъпи, колкото Виктор ги изкарва. Тя твърди, че той силно преувеличава разходите си, за да изглежда по-заможен, отколкото всъщност е. Дори повече – по нейните думи преди да си купи собствен апартамент, в банковата й сметка имало повече пари, отколкото в неговата. Хайрула го описва като стиснат и дребнав човек, който се разправял за сметка от 100 лева и постоянно броял кой какво е платил. Разкрива още, че дори го е водила на спа почивка във Велинград "на аванта", благодарение на работата си като инфлуенсър и партньорството си с конкретния хотел.



След раздялата напрежението между двамата ескалирало до степен на открит публичен конфликт. Виктор вече има нова приятелка – Кристина Пламенова, също участничка в "Ергенът". Именно това, по неговите думи, предизвикало бурната реакция на наранената Дениз. Той твърди, че тя започнала да го тормози по телефона, отправяла заплахи към него, към майка му и новата му приятелка. Младият бизнесмен казва, че се принудил да извади ограничителна заповед срещу обезумялата от ревност Хайрула.



Версията на Дениз обаче е коренно различна. Тя заявява, че изобщо не става въпрос за ограничителна заповед. Според нея Виктор подал жалба в полицията след пореден скандал, в който тя му казала, че ще го "съсипе", имайки предвид, че ще разкрие цялата истина за отношенията им след шоуто. Виктор се уплашил, че може да бъде пребит от някой "приятел" на Хайрула и подал сигнал за тормоз. На следващия ден тя го уверила, че думите й са били емоционални и преувеличени, след което той оттеглил жалбата.



Дениз разказва още, че по време на връзката им Виктор често се държал неуважително с нея. Многократно я питал дали е проститутка, изчел всички компромати за нея в интернет и непрекъснато я поставял под съмнение. Чаровната туркиня е категорична, че никога не е била платена жрица. Да, тя е бивша плеймейтка, имала е еротични фотосесии, но е категорична, че това не я прави проститутка. "Никога не съм взимала пари за секс! Да, имала съм богати мъже, но те не са ми давали пари за интимност", отсича туркинята.



Най-сериозният проблем за Виктор обаче били порно клиповете на стройната брюнетка, които от години циркулират в интернет. Хайрула твърди, че те са заснети за лично ползване с тогавашния й приятел и са били разпространени без нейно съгласие, от злоба и отмъщение. "С него се съдим!", казва тя и не крие болката си от това, че отново се оказва въвлечена в подобен пошъл скандал. "Съжалявам, че съм имала нещо общо с този човек и че причинявам това на родителите си"!, признава риалити звездата през сълзи.



Дениз не пропуска да удари и по имиджа на Виктор като "милионер". Според нея 29-годишният Иванов изобщо не е толкова богат, за какъвто се е представял в предаването, а лъскавият образ бил по-скоро умело изградена телевизионна фасада. "Момче от средната класа, със символични до умерени доходи, което не е нито укоримо, нито лошо, но той явно държи да се етикира като милионер. Е, не е такъв и едва ли някога ще бъде. Дребните душици не стават милионери никога", отсича Хайрула. Тя го описва като крайно ревнив и обсебващ, човек, който й правил забележки за облеклото и се опитвал да контролира поведението й. Като допълнение към всичко това Дениз твърди, че Виктор до последно е поддържал връзка с бившата си приятелка. Казвал, че са разделени от година, но това не отговаряло на истината. Малко преди участието му в "Ергенът" двамата били на почивка в Египет, а в апартамента му все още имало нейни вещи – четки за зъби, чаши, дори имали еднакви татуировки.



От своя страна Виктор заявява, че не би искал плеймейтка с порно клипове да бъде майка на децата му. Той категорично не желаел "жена с подобно брутално минало". И тук идва може би най-големият парадокс в цялата история - в самото предаване стана ясно, че Виктор има тефтер, в който записва сексуалните си похождения, и по собствените му думи е спал със 108 жени. Очевидно правилото за "чисто минало" важи само за жената до него, но не и за самия него, пише Hotarena.



Дни след официалния финал на шоуто напрежението още не е утихнало. Дениз и Виктор обикалят телевизионни студиа и подкасти, за да разказват своите версии за "любовта в рая", която се превърна в открита война. Истината, както обикновено, вероятно се крие някъде по средата - между егото, наранените чувства и желанието и на двамата да останат в светлината на прожекторите.