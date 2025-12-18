ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Даниела Рупецова си призна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:39Коментари (0)1014
©
Една от най-колоритните и обсъждани дами от "Ергенът“ - Даниела Рупецова, призна, че има мъж до себе си. Чаровната брюнетка от Чепеларе отпразнува рождения си ден с екзотична почивка на Малдивите и загатна, че този път не е с приятелки, а с джентълменска компания. Дамата, която написа две книги, включително хитовото заглавие "Момиче за милиони", винаги е признавала, че мъжът до нея трябва да има средства, за да поддържа високия й стандарт на живот.   

По този повод неин последовател в социалните мрежи й зададе въпрос: "Искаш ли мъж без пари?“. Провокативната писателка без да се колебае отговори: "Мъжът ми каза, че не искам“, с което потвърди, че е обвързана.

В предпоследния сезон на "Ергенът“ Даниела се "залюби с бизнесмена Мартин Николов-Мартин Елвиса и дори се сгодиха в риалитито.

Елвиса обаче полудя от ревност, когато я видя със скъпо колие на швейцарски бранд. Мачото беше убеден, че бижуто е от любовник, макар самата Даниела да твърдеше, че е подарък от сестра й. Каква е истината, само тя си знае, но след тази интрига връзката им не оцеля. Хубавата родопчанка никога не е крила, че мъжът до нея трябва да я издържа и насърчава всички дами да си търсят заможни партньори.

Преди дни Рупецова участва в подкаста Найкаст, където сподели вижданията си за  взаимоотношенията между мъжа и жената. Според нея мъжете са свикнали да не полагат усилия във връзките си, както и в грижата си за половинките, докато жените все по-лесно се хвърлят в обятията на всеки срещнат, заради страха от това да останат сами.

"Една жена, която работи от 8:00 часа до 18:00 вечерта е уязвима.

Тя почти няма време за личен живот, пише HotArena.

Няма време за духовно развитие, няма време да спортува и оттам самочувствието й спада и става претъпкан коловоз за посредствени мъже“ сподели провокативната авторка. Тя следи и новия формат на романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая“ и в социалните мрежи, където гъмжи от нейни последователи, често коментира какво се случва в шоуто, защити хореографката Натали и правото й да търси нов мъж в предаването, въпреки че е във връзка с певеца Орлин. Защити хореографката от нападките на Виктория, които бяха породени от това, че Тихомир призна чувствата си пред Натали, а тя веднага започна да се "колебае“ дали да не смени Орлин с него.

"Омръзна ми от моралистки изказвания - кой какъв пример дава! Виктория с нейното отчаяно поведение и преследване на мъж, съвсем не смятам, че дава добър пример“, каза Даниела, която отдавна се слави с острия си език. За личния си живот обаче тя е доста по-обрана. Не казва кой е джентълменът до сърцето й, но пък изглежда като щастлива и обичана жена, а това е хубаво.


Още по темата: общо новини по темата: 2646
18.12.2025 Той е женен за едни от най-големите красавици, а скандалните раздели са неизбежни
18.12.2025 Внучката на Елвис била майка на сина на Джон Траволта
18.12.2025 Преслава с изненадваща инициатива
18.12.2025 Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
18.12.2025 Търсят кой да изиграе Лили Иванова
18.12.2025 Тяхната любов е от пръв поглед и е неразрушима и до днес
предишна страница [ 1/441 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
През 2026 година ще наблюдаваме две пълни лунни затъмнения – ето ...
17:14 / 17.12.2025
Диетолог: Малко парче сланина подобрява имунитета и либидото
10:26 / 18.12.2025
bTV удари дъното, вижте какво ще дават за Нова година
14:21 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Разплащанията в брой изчезват в една от най-дигитализираните държ...
09:49 / 17.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Голямоконарско шосе"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: