|Даниела Рупецова си призна
По този повод неин последовател в социалните мрежи й зададе въпрос: "Искаш ли мъж без пари?“. Провокативната писателка без да се колебае отговори: "Мъжът ми каза, че не искам“, с което потвърди, че е обвързана.
В предпоследния сезон на "Ергенът“ Даниела се "залюби с бизнесмена Мартин Николов-Мартин Елвиса и дори се сгодиха в риалитито.
Елвиса обаче полудя от ревност, когато я видя със скъпо колие на швейцарски бранд. Мачото беше убеден, че бижуто е от любовник, макар самата Даниела да твърдеше, че е подарък от сестра й. Каква е истината, само тя си знае, но след тази интрига връзката им не оцеля. Хубавата родопчанка никога не е крила, че мъжът до нея трябва да я издържа и насърчава всички дами да си търсят заможни партньори.
Преди дни Рупецова участва в подкаста Найкаст, където сподели вижданията си за взаимоотношенията между мъжа и жената. Според нея мъжете са свикнали да не полагат усилия във връзките си, както и в грижата си за половинките, докато жените все по-лесно се хвърлят в обятията на всеки срещнат, заради страха от това да останат сами.
"Една жена, която работи от 8:00 часа до 18:00 вечерта е уязвима.
Тя почти няма време за личен живот, пише HotArena.
Няма време за духовно развитие, няма време да спортува и оттам самочувствието й спада и става претъпкан коловоз за посредствени мъже“ сподели провокативната авторка. Тя следи и новия формат на романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая“ и в социалните мрежи, където гъмжи от нейни последователи, често коментира какво се случва в шоуто, защити хореографката Натали и правото й да търси нов мъж в предаването, въпреки че е във връзка с певеца Орлин. Защити хореографката от нападките на Виктория, които бяха породени от това, че Тихомир призна чувствата си пред Натали, а тя веднага започна да се "колебае“ дали да не смени Орлин с него.
"Омръзна ми от моралистки изказвания - кой какъв пример дава! Виктория с нейното отчаяно поведение и преследване на мъж, съвсем не смятам, че дава добър пример“, каза Даниела, която отдавна се слави с острия си език. За личния си живот обаче тя е доста по-обрана. Не казва кой е джентълменът до сърцето й, но пък изглежда като щастлива и обичана жена, а това е хубаво.
