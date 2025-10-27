ЗАРЕЖДАНЕ...
|Даниела Рупецова отново се опъна
Последователи на риалити звездата веднага забелязаха разликата – лицето й изглежда още по-изпънато, скулите - по-очертани, а погледът – подозрително отпочинал. Коментарите под последните й снимки в социалната мрежа варират от разочаровани до възхитени и подканващи "да сподели какво си е правила този път". Рупецова не се опитва да пази тайната, дори с усмивка признава, че редовно се подлага на процедури, защото "й харесва да се чувства поддържана".
Неотдавна бившата риалити годеница на Мартин Елвиса сподели, че има нов апартамент и нова кола, подарък от мъж, без да уточнява от кого. В светските среди отдавна се говори, че любовникът ѝ е заможен бизнесмен от турски произход, пише HotArena.
