Даниела Рупецова отново се опъна

© Даниела Рупецова от четвъртия сезон на "Ергенът" отново се появи с подобрена визия. Брюнетката, която не крие любовта си към естетичните процедури, пак е минала през любимата си естетична клиника, където обикновено се разкрасява.



Последователи на риалити звездата веднага забелязаха разликата – лицето й изглежда още по-изпънато, скулите - по-очертани, а погледът – подозрително отпочинал. Коментарите под последните й снимки в социалната мрежа варират от разочаровани до възхитени и подканващи "да сподели какво си е правила този път". Рупецова не се опитва да пази тайната, дори с усмивка признава, че редовно се подлага на процедури, защото "й харесва да се чувства поддържана".



Неотдавна бившата риалити годеница на Мартин Елвиса сподели, че има нов апартамент и нова кола, подарък от мъж, без да уточнява от кого. В светските среди отдавна се говори, че любовникът ѝ е заможен бизнесмен от турски произход, пише HotArena.