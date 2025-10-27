ИЗПРАТИ НОВИНА
Даниела Рупецова отново се опъна
Даниела Рупецова от четвъртия сезон на "Ергенът" отново се появи с подобрена визия. Брюнетката, която не крие любовта си към естетичните процедури, пак е минала през любимата си естетична клиника, където обикновено се разкрасява.

Последователи на риалити звездата веднага забелязаха разликата – лицето й изглежда още по-изпънато, скулите - по-очертани, а погледът – подозрително отпочинал. Коментарите под последните й снимки в социалната мрежа варират от разочаровани до възхитени и подканващи "да сподели какво си е правила този път". Рупецова не се опитва да пази тайната, дори с усмивка признава, че редовно се подлага на процедури, защото "й харесва да се чувства поддържана".

Неотдавна бившата риалити годеница на Мартин Елвиса сподели, че има нов апартамент и нова кола, подарък от мъж, без да уточнява от кого. В светските среди отдавна се говори, че любовникът ѝ е заможен бизнесмен от турски произход, пише HotArena.







Ама и ние мъжете колко сме зле....хахаха.....дал поне 500 00 хиляди лева за апартаменг и кола..( може и повече ,зависи).....раздели ги на 200 (хайде)....това са 2500 !! бройки.....да речем искаш да е с теб уикевда е 1000 примерно.....но 2500 бройки на 365 дена....това са 7 години всеки ден с различна.....какво ми ги лансират тези КРОКОДИЛИ....????.....ЧЕПЕЛАРСКАТА КОЗА,ОТРИТНАТА ОТ СВОИТЕ.....
