ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Цветанка Ризова стана баба на близначки
Известни са хобитата на юриста Красимир Недев - моторите и да пее. Той отново бе гост на концерт на Стефан Димитров и Богдана Карадочева и се представи на публиката им със свое изпълнение, което звучи като изпято от професионалист.
Недев посвети артистичната си изява на новородените си внучки, пръкнали се часове преди шоуто. "За Карина и Ивайла пея", сподели директно той.
Цветанка Ризова аплодира от залата. Концертът се състоя в столичен клуб и събра певци от няколко поколения, като се започне от легендарната Мими Николова и се стигне до най-младите надежди в естрадата ни, които могат да бъдат внуци на домакините на събитието Богдана и Стефан, пише "Минаха години".
Пеещият адвокат Красимир Недев е баща на син и дъщеря от предишния си брак. През април тази година дъщерята Евгения Самуила го зарадва с първородна внучка на име София. Младото семейство живее в Берлин, но щастливият дядо вече е имал възможност да прегърне малката. Децата на сегашния съпруг на Цветанка я приемат чудесно и са в отлични отношения с нея. От сина му Явор са втората и третата внучка, родени наведнъж.
Георги, синът на Ризова от преустановения й 20-годишен брак с бизнесмена Анатоли Георгиев, продължава с ергенския начин на живот. Той завърши висшето си икономическо образование в Англия.
Водещата на "Лице в лице" никога не коментира личния си живот, но изглежда по-щастлива от всякога. За първи път тя се появява публично с Красимир Недев през 2021 г. на премиера на книга на проф. Петър Стоянович. Оттогава двамата са заедно вече четири години. Адвокатът често я придружава на различни събития, а междувременно узаконяват връзката си.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Един от най-обичаните сериали се завръща в ефир
15:47 / 24.11.2025
Шокиращ обрат на големия финал в "Traitors"
11:27 / 24.11.2025
Новият любимец на България днес навършва 19 години
09:14 / 24.11.2025
Дара Екимова: Да, новината за мен и Искрен е истина!
09:05 / 24.11.2025
Петя Дикова към баща си: Готов ли си да живееш за мен? Отиди, мол...
08:58 / 24.11.2025
Почина легендарен актьор
08:00 / 24.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
20:42 / 23.11.2025
Нова звездна двойка се роди в България
19:04 / 23.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS