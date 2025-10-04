ЗАРЕЖДАНЕ...
|Чудите се какво да облечете за непредсказуемото есенно време?
Неговата простота го прави идеалното палто, което да акцентира върху коктейлна рокля или да добави нотка професионален престиж към по-небрежно облекло. Той се съчетава с всичко, като мигновено придава желания непринуден шик вид – непретенциозната елегантност, която всички искаме да излъчват ежедневните ни тоалети.
Ако търсите нещо традиционно, шлиферът Chelsea на Burberry в мек бежов нюанс е перфектната инвестиция. Достъпните версии от COS и &Other Stories са също толкова стилни, докато късият модел на Max Mara и двуцветният на Carven са фаворити за сезона.
