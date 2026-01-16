ИЗПРАТИ НОВИНА
Честито на Корнелия Нинова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:23
©
Корнелия Нинова е български политик от Българската социалистическа партия (БСП) от 2005 до 2024 година и лидер на Непокорна България от април 2025 година. Тя е родена на 16 януари 1969 година. По професия е юрист. Женена е за Димтиър Нинов, от когото има един син Рафаел.

През 2005 – 2007 година е заместник-министър на икономиката и енергетиката в правителството на Сергей Станишев, а между 2009 и 2024 година е избирана без прекъсване за народен представител. Председател е на БСП от 8 май 2016 година. През 2021 – 2022 година е заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията в правителството на Кирил Петков.

След слабото представяне на парламентарните избори през юни 2024 година, Нинова подава оставка като лидер на партията, а на 1 септември е изключена от БСП. След напускане на БСП, на 27 април 2025 учредява партията Непокорна България.


