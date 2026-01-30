ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честито на Димитър Бербатов!
Роден е на днешния 30 януари през 1981 година в Благоевград. По време на своята професионална клубна кариера, за периода 1999 – 2018 г. изиграва общо във всички турнири 918 официални мача и отбелязва 470 гола.
За националния отбор на България, за периода 1999 – 2010 г. изиграва общо 108 мача и отбелязва 67 гола. Капитан на националния отбор по футбол на България от 2006 до 2010 г., когато се оттегля от него. Със своите 67 попадения за българския национален отбор той е рекордьор заедно с Христо Бонев.
Започва кариерата си през 1991 г. в юношеския отбор на Пирин (Благоевград). През 1998 г. се премества в юношеския, а през 1999 година – в мъжкия отбор на ЦСКА (София). От 2001 година играе в Байер Леверкузен, където остава шест сезона. През май 2006 година отива в английския Тотнъм, а през септември 2008 година преминава от Тотнъм в Манчестър Юнайтед, където играе четири сезона. От август 2012 до 2014 г. се състезава във ФК Фулъм, а през сезон 2014/2015 – в АС Монако. През юни 2015 година Монако и Димитър Бербатов се разделят.
С Манчестър Юнайтед печели два пъти титлата и Световното клубно първенство на ФИФА през 2008 г., а през сезон 2010/11 става голмайстор на първенството с 31 отбелязани гола и получава споделена златна обувка за най-добър реализатор във Висшата лига (заедно с Карлос Тевес). На 24 февруари 2013 г. става първият български футболист, изиграл 400 мача в английското първенство.
Общо за целия си престой в Англия има изиграни 429 мача и 256 отбелязани попадения.
Честит 45-и рожден ден на големия Димитър Бербатов.
