Честито на Деян Донков!

© Деян Донков Николов е български актьор. Роден е в град Видин на 27 август 1974 година. През 1997 г. завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на професор Енчо Халачев и Снежина Танковска.



Магистратурата си завършва при професор Крикор Азарян. Работи на сцените на "Българска армия“, Народния театър и други. През 1999 г. изиграва ролята на Валмон в постановката "Опасни връзки“ и получава "Аскеер“ за изгряваща звезда.



Деян Донков има син от Анастасия Ингилизова, която също е актриса, но не са били женени. Детето е кръстено на баща си – Деян. От 2011 г. Донков има връзка с актрисата Радина Кърджилова. През 2016 г. им се ражда син – Христо, а през 2021 г. им се ражда още един – Йоан.



Честит 51-ви рожден ден!