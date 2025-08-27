ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честито на Деян Донков!
Магистратурата си завършва при професор Крикор Азарян. Работи на сцените на "Българска армия“, Народния театър и други. През 1999 г. изиграва ролята на Валмон в постановката "Опасни връзки“ и получава "Аскеер“ за изгряваща звезда.
Деян Донков има син от Анастасия Ингилизова, която също е актриса, но не са били женени. Детето е кръстено на баща си – Деян. От 2011 г. Донков има връзка с актрисата Радина Кърджилова. През 2016 г. им се ражда син – Христо, а през 2021 г. им се ражда още един – Йоан.
Честит 51-ви рожден ден!
