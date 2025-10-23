ИЗПРАТИ НОВИНА
Честито на Дария Симеонова!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:19
Дария Симеонова е българска актриса. Родена е на 23 октомври 1989 г. в София. През 2007 завършва СХУПИ "Св. Лука“ със специалност "детски играчки“, а през 2011 г. завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. д-р Атанас Атанасов, специалност актьорство за драматичен театър.

От февруари 2012 г. е част от трупата на театър "София“. Участва и в редица постановки в ТР "Сфумато“.

Участва във филмите "Островът“, "11 А“, "Лошо момиче“, "Смъртоносна надпревара 4: Отвъд анархията“ и др.

На телевизионния екран се появява първо в ролята на Ася в сериала на БНТ "Под прикритие“. За сега най-голямата ѝ роля в телевизионен проект е тази на Наталия Павлова в сериала "Откраднат живот“ по Нова ТВ.

Озвучава Крис Рамирес в компютърно анимирания филм "Колите 3“ на Дисни и Пиксар, записан в "Доли Медия Студио“. Това е единствената й изява в дублажа.

През септември 2022 година са премиерите на "Блок" (филм) на Тодор Мацанов и "Майка“ на Зорница София, българското предложение за "Оскар“.


