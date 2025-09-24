Честито на Александрина Пендачанска!

© Александрина Пендачанска е българска оперна певица, сопран. Родена е на 24 септември 1970 година в София. Пендачанска е македонска българка, по произход от Скопие. Дъщеря е на оперната певица Валерѝ Попова и на музиканта Иван Пендачански. По майчина линия е внучка на диригента и цигулар Саша Попов. Завършва Националното музикално училище "Любомир Пипков“.



През 1987 г., едва на 17 години, дебютира с ролята на Виолета в операта "Травиата“ на Джузепе Верди и през следващите години печели награди от няколко международни конкурса. На 19 години печели конкурса "Антонин Дворжак“ в Карлови Вари, Международния певчески конкурс в Билбао и конкурса UNISA в Претория. Работи в различни оперни театри, най-вече в Италия и Съединените щати.



Участва на фестивала "Аполония“ за първи път през 1989 г. Пее заедно с майка си в концерт в църквата "Св. св. Кирил и Методий“. Второто ѝ участие на "Аполония“ е през 1999 г., когато пее в градския амфитеатър със съпровод на Плевенската филхармония и диригента Георги Нотев. И за трети път през 2012 г.



Има три номинации за награда "Грами“ – за участия в записите на "Агрипина“ и "Милосърдието на Тит“, под диригентството на Рене Якобс. Пендачанска е омъжена за журналиста Найо Тицин (от 1 май 1997 г.). Имат две дъщери.