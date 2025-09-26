ИЗПРАТИ НОВИНА
Честито: Стягат сватба
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:41
©
Той говори за темите, които са ни неудобни, мюзикълът "Зоро", в който се включва и дали с Елизабет им предстои сватба скоро.

"Сто процента има теми, по които се притеснявам да говоря в живота! Може би не съм се замислял за някакви конкретни теми, защото човек не съзнателно пуска някакви механизми в себе си, които ограничават. Темите се сменят, в зависимост от това къде се намира той в живота си! Къде се намира в обществото. Общо взето гледам да говоря за нещата, които ме притесняват, за да могат те да спрат да ме притесняват. Това трябва да правят хората, за да спрат да имат проблем. Трябва да не си мълчат и да го кажат", споделя той.

Зомбори сподели и за това какво най-много харесва в "Зоро" и е на мнение, че там той играе себе си.

"Много интересно предложение получих от Русенска опера, което веднага реших, че трябва да направя! Музиката много ми харесва! Това са песни на Джипси Кингс, с които моите родители ме запознаха на много ранна детска възраст. Темата за любовта, справедливостта и търсенето на доброто също ми харесват", коментира той.

Това, което най-много вълнува повечето от зрителите, със сигурност, е дали скоро Зомбори мисли да се жени, пише "България Днес".

"Като дете съм се вълнувал от темата за брака. Разбира се, това предстои за мен и за жена ми, да сме живи и здрави", споделя той.


