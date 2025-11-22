ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|"Черен петък": Мъжете пазаруват повече от жените
Клиентите купуват средно по четири продукта и масово предпочитат доставката до автомат, вместо с куриер.
Платформата за пазаруване отчита още 11,7% повече посещения тази година и 7% по-висока средна стойност на поръчките.
Най-много за онлайн покупки харчат в Ямбол, Кърджали и Смолян. Следват София и Хасково. Според голяма онлайн платформа за продажби Ямбол е градът с най-висока средна стойност на поръчки в страната.
Според проучване на bTV месец преди коледните празници пазаруват предимно мъжете. Освен намаления и промоционални оферти обаче Черният петък крие и капани, предупреждават експертите.
"Когато видите гръмко намаление, нереално намаление или някакви други условия, които са нереални, това е сигнал обикновено за измама. Не е задължително да е измама, но е сигнал. Вместо да се радваме - ура, попаднах на 60 или 90% намаление, аз трябва да си кажа - абе, защо е толкова голямо намалението“, каза д-р Богомил Николов, изпълнителен директор на Българска национална асоциация "Активни потребители“.
Има и парадокси - жена сигнализира за скандална подмяна, при която вместо поръчаните скъпи и маркови обувки, куриерът ѝ носи парче дърво. За късмет не е измама и следват извинения и връщане на парите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 23
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Зрители се издразниха на водещия Георги Любенов
14:10 / 22.11.2025
Изкупиха всички билети за Иван и Андрей
13:02 / 22.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Един от най-противоречивите участници напусна "Игри на волята"
22:55 / 21.11.2025
Биляна Йотовска е новата носителка на титлата "Мисис България Евр...
22:45 / 21.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
08:56 / 21.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS