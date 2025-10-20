Брутално скъпо: 10 000 лева за билет за Тони Стораро

© Попфолк легендата Тони Стораро готви грандиозен юбилеен концерт в "Арена 8888", но не песните му, а цените на билетите взривиха интернет!



Според обявената информация, за най-близките до сцената места са пуснати VIP пропуски на стойност 10 000 лева! Да, правилно прочетохте — десет бона за да чуеш "За едната любов" на живо и евентуално да ти намигне Човекът Глас!



Реакциите в социалните мрежи не закъсняха:



"Това не е концерт, това е инвестиция!"



"За тези пари искам Тони лично да ми пее в хола!"



"Риана и Бионсе нямат такива билети, но Тони Стораро може!"



В TikTok и Facebook фенове се надпреварват да правят шеги и мемета, като някои дори предлагат да вземат заем, за да присъстват на "най-луксозния чалга концерт в историята".



Организаторите уверяват, че високите цени са само за "ексклузивни пакети" – с вечеря, лична среща с певеца и луксозен достъп. Останалите билети, разбира се, са значително по-достъпни.



Юбилеят обещава да бъде зрелище – с много гости, специални ефекти и, разбира се, Тони в най-добрата си форма, пише "България Днес".



Едно е сигурно: дали ще отидеш или не, всички ще говорят за концерта за 10 бона!