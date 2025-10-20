ИЗПРАТИ НОВИНА
Брутално скъпо: 10 000 лева за билет за Тони Стораро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:14
©
Попфолк легендата Тони Стораро готви грандиозен юбилеен концерт в "Арена 8888", но не песните му, а цените на билетите взривиха интернет!

Според обявената информация, за най-близките до сцената места са пуснати VIP пропуски на стойност 10 000 лева! Да, правилно прочетохте — десет бона за да чуеш "За едната любов" на живо и евентуално да ти намигне Човекът Глас!

Реакциите в социалните мрежи не закъсняха:

"Това не е концерт, това е инвестиция!"

"За тези пари искам Тони лично да ми пее в хола!"

"Риана и Бионсе нямат такива билети, но Тони Стораро може!"

В TikTok и Facebook фенове се надпреварват да правят шеги и мемета, като някои дори предлагат да вземат заем, за да присъстват на "най-луксозния чалга концерт в историята".

Организаторите уверяват, че високите цени са само за "ексклузивни пакети" – с вечеря, лична среща с певеца и луксозен достъп. Останалите билети, разбира се, са значително по-достъпни.

Юбилеят обещава да бъде зрелище – с много гости, специални ефекти и, разбира се, Тони в най-добрата си форма, пише "България Днес".

Едно е сигурно: дали ще отидеш или не, всички ще говорят за концерта за 10 бона!


Не е луд, който изяжда баницата... Със сигурност ще се намерят сноби, които ще ги дадат, само за да демонстрират положение. Иначе тоя чалгар, ако реши да дойде да ми пее вкъщи, ще го изритам с всичка сила. Ама това вече е въпрос на култура!
