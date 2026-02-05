ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Бруклин Бекъм премахна баща си
26-годишният син на Дейвид и Виктория Бекъм отново е във фокуса на таблоидите, след като нови снимки, публикувани от британския таблоид "The Sun“, показват видима промяна в една от най-личните му татуировки.
Става дума за голямата котва на горната част на дясната му ръка – татуировка, в която доскоро думата "dad“ беше изписана през нея. Под котвата стоеше и надписът "Love you Bust“ – галеното прозвище, с което Дейвид Бекъм нарича първородния си син. Именно този детайл години наред бе възприеман като символ на силната връзка между баща и син.
Сега обаче кадрите подсказват, че Бруклин лазерно е премахнал надписите, оставяйки котвата без посвещение. Малък детайл за страничния наблюдател, но сериозен знак на фона на вече разразилата се семейна вражда.
Само преди месец Бруклин направи остро изявление, в което открито заяви, че не иска да възстановява отношенията си с родителите си – думи, които бяха възприети като публично отричане от фамилията Бекъм. Премахването на татуировката сега изглежда като визуално потвърждение на тази дистанция.
Нито Бруклин, нито Дейвид и Виктория са коментирали официално новите снимки. Но за феновете на едно от най-известните семейства във Великобритания посланието е ясно – конфликтът вече не е само зад кулисите. Той е изписан, или по-скоро изтрит – директно от кожата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3258
|предишна страница [ 1/543 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 37 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Много богат българин днес става на 87
17:42 / 04.02.2026
Нели Рангелова е повече от страшна
16:42 / 04.02.2026
Ева Кикерезова се завърна в телевизията, появи се по bTV
12:33 / 04.02.2026
"Ергенът" започва, жените ще се избират от роднини и на бал
09:56 / 04.02.2026
The Times: Епстийн e имал тайно дете, което е било отнето от майк...
19:56 / 03.02.2026
Pandora Winter Love Story ТУРНЕ: Магията на споделените моменти з...
15:55 / 03.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS