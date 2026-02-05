ИЗПРАТИ НОВИНА
Бруклин Бекъм премахна баща си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:49
©
Още един болезнен удар в семейната драма на Бекъм. Бруклин Бекъм изглежда е премахнал татуировката, посветена на баща му – футболната икона Дейвид Бекъм, само седмици след като публично заяви, че не желае помирение със семейството си.

26-годишният син на Дейвид и Виктория Бекъм отново е във фокуса на таблоидите, след като нови снимки, публикувани от британския таблоид "The Sun“, показват видима промяна в една от най-личните му татуировки.

Става дума за голямата котва на горната част на дясната му ръка – татуировка, в която доскоро думата "dad“ беше изписана през нея. Под котвата стоеше и надписът "Love you Bust“ – галеното прозвище, с което Дейвид Бекъм нарича първородния си син. Именно този детайл години наред бе възприеман като символ на силната връзка между баща и син.

Сега обаче кадрите подсказват, че Бруклин лазерно е премахнал надписите, оставяйки котвата без посвещение. Малък детайл за страничния наблюдател, но сериозен знак на фона на вече разразилата се семейна вражда.

Само преди месец Бруклин направи остро изявление, в което открито заяви, че не иска да възстановява отношенията си с родителите си – думи, които бяха възприети като публично отричане от фамилията Бекъм. Премахването на татуировката сега изглежда като визуално потвърждение на тази дистанция.

Нито Бруклин, нито Дейвид и Виктория са коментирали официално новите снимки. Но за феновете на едно от най-известните семейства във Великобритания посланието е ясно – конфликтът вече не е само зад кулисите. Той е изписан, или по-скоро изтрит – директно от кожата.


Статистика: