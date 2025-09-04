ИЗПРАТИ НОВИНА
Брад Пит ще снима в България, търси статисти
09:03
©
София отново се превръща в снимачна площадка на голяма холивудска продукция. По непотвърдена, но силно разпространявана информация, именно тук ще се проведат снимките на нов американски филм с участието на Брад Пит.

Актьорът, чието пълно име е Уилям Брадли Пит, вече е в България, а продукцията търси статисти, които да се включат в снимачния процес.

Кастингът се организира от "Артист Студио“ и е активен за желаещи на възраст между 16 и 30 години. За съжаление, хора над 30-годишна възраст няма да имат възможност да участват в проекта.

Снимките в София започват на 19 септември.

Всеки, който иска да стане част от филма като статист, трябва да изпрати следната информация: три имена; дата и година на раждане; телефон за контакт; актуални снимки (лице и цял ръст); височина; номер обувки; размер дрехи.

Все ощя няма информация кой точно е филмът. Спред IMDB предстоят 4 филма на Брад Пит - два от тях вече са в постпродукция и  може да ги отпишем. Другите два филма са в препродукция и най-вероятно става въпрос за един от тях - The Riders и Land of Opportunity.


