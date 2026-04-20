Една от най-емблематичните български певици, Богдана Карадочева, направи откровено и емоционално интервю пред БНР, в което говори за приятелствата, загубите, ценностите и състоянието на обществото днес.

Карадочева коментира и напрежението между нейния съпруг Стефан Димитров и Васил Найденов, след спор за авторството на песен, който прекъсва дългогодишното им приятелство.

"Много обичам Васил, ние сме много близки. Той е моята болка отляво. Много неща сме преживели заедно. Мисля, че на всички ще им дойде акъла и ще сме заедно“, сподели певицата.

С особена топлота тя говори и за Емил Димитров, който ѝ подава ръка в началото на кариерата.

"Емил беше велик, най-добрият човек, когото познавам. Щедър, различен, бохем, с широко разтворени не ръце, а криле.“

Богдана Карадочева припомни и тежките изпитания в семейството си. Баща ѝ е убит в комунистически лагер, а близките ѝ получават писма за изселване — обстоятелства, които правят професионалния ѝ път още по-труден.

По думите ѝ важна роля в развитието ѝ изиграват Вили Казасян и Генко Генов.

"Фигури! Вили беше невероятен, възпитан, деликатен, кавалер. Генко беше космополит с невероятен авторитет пред цялата музикална гилдия на Европа.“

Тя си спомни с обич и за Михаил Белчев.

"Ние бяхме деца, когато се запознахме. Винаги сме били приятели. Чувахме се до последно по телефоните. Какви прекрасни песни е изпял Мишо! С интелигентни послания, страхотен! Беше кавалер, добре възпитан. Винаги, когато имаше някакъв проблем, той ми се обаждаше и казваше: ‘Спокойно, сестро, всичко ще се нареди!’“

Певицата направи и равносметка за времето, в което живеем.

"Трябва да гледаме в перспектива. Това, че сме членове на ЕС и НАТО, ни прави европейци и трябва да бъдем такива.“

Според нея обаче днес обществото е по-разединено.

"Всеки е сам за себе си. Доста егоисти станахме.“

Карадочева разкри, че се стреми да възпитава внуците си в добродетели и увереност.

"Да бъдат добри хора, да вярват в Бог, да учат и да имат самочувствие.“

Певицата разказа и за една от последните си песни — Жена съм аз.

"Това е мъжкото момиче. Жените са по-силни от мъжете, по-отговорни, те са силата на света и негов двигател.“

С над 500 записани песни зад гърба си, сред които и емблематичната Дано, дано, изпълнителката не скри разочарованието си от агресията и фалшивите новини в социалните мрежи.

"Някога ми казват какво пише във Фейсбук — някакви неистини, няколко пъти съм умряла. Лоши хора. Чудя им се защо се занимават с такива неща.“