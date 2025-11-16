ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Богдана Карадочева написа кърваво писмо на Васил Найденов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:04Коментари (0)1512
©
Богдана Карадочева призна, че страда неимоверно от взривеното 50-годишно приятелство с Васил Найденов заради спора за авторски права, който избухна между съпруга й - композитора Стефан Димитров и Кеца. 

"Васил сега е моята болка отляво. Много ми липсва, че не се чуваме и не си говорим. 50 години той и Ивайло (Манолов, б.ред.) ни бяха най-близките приятели и с тях сме си споделяли всичко“, каза певицата в телевизионна изповед пред Лора Крумова. За да опише как се чувства, Богдана Карадочева използва името на популярната песен "Болката отляво“, изпълнявана от Кеца по музика на Стефан Димитров и по текст на Маргарита Петкова.

Според източници на "Уикенд", преди няколко месеца Богдана е написала дълго писмо на Васил и му го пратила. То съдържало както обяснения в любов, така и упреци към него заради некоректното му отношение към Стефан Димитров. Въпреки че го получил, Кеца така и не върнал отговор. Според близки до певеца, той се бил зарекъл, че няма да поднови дружбата си с дългогодишните си съратници.

Формален повод за разрива между Стефан Димитров и Васил Найденов е песента "Там на завоя“. Композиторът твърди, че е създал музиката преди 23 години за мюзикъл на Хачо Бояджиев, а сега Васил Найденов неправомерно я представя като своя. Проблемът възниква, след като певецът започва да изпълнява песента в дует с братя Аргирови, а конфликтът се задълбочава, когато Найденов си "присвоил авторството“. Димитров обяснява, че работата по създаването на песента включва текст от Маргарита Петкова, неговата музика и аранжимент, но той се ядосал, когато Найденов започнал да твърди, че песента е негова. Богдана Карадочева призна, че разривът между двамата много й тежи, индиректно потвърди написаното от "Уикенд“, че и тя, и много общи приятели са се опитвали да сдобрят мъжа й с Кеца.

С леко разочарование обаче българската кралица на шансона добави, че Васил нещо се е объркал напоследък, явно визирайки нежеланието му да се срещне очи в очи със Стефан Димитров и да си изяснят отношенията не чрез медии и адвокати. Богдана обаче каза, че продължава да обича безумно Васил Найденов.

Същевременно Стефан Димитров събира музиканти и приятели в концерта "Такъв е животът“ на 19 ноември в голям столичен клуб и за пръв път в негов такъв голям концерт няма да участва Васил Найденов. В събитието ще вземат участие три покления музиканти – от ветераните Мими Николова и Михаил Белчев, през Братя Аргирови, Тони Димитрова и Дони до младите музикални надежди - Филип Донков и Беа, Димитър и Христо с "Анима“. Специално участие ще вземе и футболната легенда Христо Стоичков. Самата Богдана Карадочева ще представи две песни – "Жена съм аз, преминала през всичко“ и "Тази вечер аз съм хубава“ в нов аранжимент.

Наскоро Богдана Карадочева се срещна със Силви Вартан и й изпя на ухо двете песни. Любопитната случка между двете грандами на шансона се разигра във френското посолство в София. Световноизвестна френска певица дойде у нас като специален гост на кино-литературния фестивал "Синелибри“. В началото на 60-те години Силви Вартан изпълнява песента "La plus belle pour aller danser“ ("Танцувай с най-красивата“) по текст на Шарл Азнавур и музика на Жорж Гарваренс. Песента звучи във френско-италианската комедия "Търсете идола“, в която участват Шарл Азнавур, Джони Холидей и Силви Вартан. В България песента става популярна като "Тази вечер аз съм хубава“ и е изпята първо от Богдана Карадочева.

"Срещала съм се със Силви Вартан и друг път, преди много години. Сега й припомних, че съм изпяла на български песента "Танцувай с най-красивата“, така се казва на френски. И й изпях на ухо "Аз ще бъда с чудна рокля, ших си я сама“. Беше много забавно и тя се усмихна. Казах й, че записвам нови песни и че съм много щастлива да се видя с нея. После Силви ни сподели много интересни спомени от България. Беше прекрасно“, разказа Богдана.

Тя изпълнява "Аз ще бъда с чудна рокля, ших си я сама“, когато е само на 15 години и я превръща в истински хит в България. "Бях малка. Вили Казасян ме накара да изпея тази песен на Силви Вартан, тя беше много популярна в Европа. Хората много я харесаха и си я пееха. Защото е закачлива, забавна“, спомня си кралицата на шансона. "Да, можеше навремето да бъда звезда във Франция, но оттук ме спряха. Режимът беше друг – отговори на въпрос Карадочева. – Разбира се, че съжалявам. Самият собственик и директор на зала "Олимпия“ Бруно Кокатрикс, когото наричаха "императора на поп музиката в Европа“, ме покани да пея там. На сцената, на която излизат някои от най-големите звезди! Целият ми живот щеше да бъде друг. И мисля, че имиджът на България щеше бъде друг. Г-н Кокатрикс хвана ръката ми и каза, че се е вълнувал два пъти в живота си – когато чул Едит Пиаф и мен. Боже, какви думи!“, развълнувана сподели певицата.

Богдана е благодарна, че е имала късмета да бъде заобиколена от талантливи и добри хора, които са я подкрепяли. "На първо място Вили Казасян, после Генко Генов, който много ме обичаше. А след това – Емил Димитров. Той направи за мен чудеса. Тези мои приятели много ме пазеха властта да не ме погне“, каза певицата.


Още по темата: общо новини по темата: 2249
16.11.2025 Легендарен наш певец днес стана на 78 години
16.11.2025 Лили Иванова превзе Пловдив
16.11.2025 Яна Маринова: Много е лесно да бъдеш смел и готин, когато си млад
15.11.2025 Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
15.11.2025 Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за
паркиране
15.11.2025 Маги Халваджиян: Настанихме част от актьорите в старчески дом
предишна страница [ 1/375 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Легендарен наш певец днес стана на 78 години
19:58 / 16.11.2025
Лили Иванова превзе Пловдив
19:23 / 16.11.2025
Почина Светлана Тилкова-Алена
15:16 / 16.11.2025
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн дори и з...
11:33 / 16.11.2025
Честито на имениците!
06:30 / 16.11.2025
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години ...
21:48 / 15.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
21:17 / 15.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Бюджет 2026
Такситата в Пловдив с нови цени
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: