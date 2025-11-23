ИЗПРАТИ НОВИНА
Боби Михайлов похарчи 100 бона за рождения ден на Мария Петрова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:05Коментари (0)313
© Фейсбук
Златното момиче на българската художествена гимнастика Мария Петрова преди дни отпразнува своя 50-годишен юбилей. Тя е родена на 13 ноември, но купонът се състоя на 15-ти в Централен военен клуб в София. Мъжът на бившата гимнастичка – Боби Михайлов, е избрал мястото и е платил купона, който му е излязъл не по-малко от 100 000 лева, писа "Уикенд".

Специално за събитието той бе префасониран в изтънчено кабаре. Още с влизането гостите се потапяха във френската атмосфера. За положителното им настроение имаше и балет, който показа традиционни танци.

Юбилеят й е не просто отбелязване на личен празник, а своеобразен поклон към нейния принос за развитието на художествената гимнастика. След активната си състезателна кариера Мария не се отдалечи от любимия си спорт. Тя продължи да отдава знанията и енергията си – като треньор, посланик на българската гимнастика и вдъхновяващ пример за младите таланти. Нейният глас винаги е звучал със спокойствие, мъдрост и човечност - качества, които я правят обичана и уважавана във всички среди. Петрова е винаги усмихната и никога не се е забърквала в скандали. Отгледа като свои първите две деца на Боби Михайлов – Николай и Бисера, които обожават мащехата си и до днес. Златното момиче на българската художествена гимнастика и бившият шеф на БФС има и обща дъщеря Елинор, която живее в Америка, но се прибра за юбилея за майка си. Мария Петрова посрещна гостите си в шармантна златиста рокля, с която демонстрира перфектната си форма и на 50 години. Бившата гимнастичка произнесе кратка реч от сцената, която завърши с гръм на стотици конфети, които се изсипаха върху присъстващите.

Плътно до нея бе съпругът й Борислав Михайлов. Легендарният вратар отново демонстрира танцовите си умения и цяла вечер се раздавал на дансинга, твърдят присъствали на купона.

Сред гостите на Мария Петрова личаха имената на куп известни личности. Почти всички от гимнастическото семейство уважиха юбилярката. Президентът на федерацията Илиана Раева бе със съпруга си Наско Сираков. Кумовете на Мария и Боби Михайлов - Емил и Мариана Костадинови, също не пропуснаха празника. Сред гостите бяха и развенчаните олигарси Ветко и Маринела Арабаджиеви, които са дългогодишни приятели на спортната двойка.

Николай и Бисера бяха придружени от половинките си Николета Лозанова и Живко Миланов. Сред подаръците, които е получила Мария Петрова са скъпи диамантени накити, сувенири, картини и антики, узна "Уикенд".

Личната й мечта на тази възраст е проста и човешка. "Искам да бъда щастлива, удовлетворена и в мир със себе си", заяви голямата шампионка. "Семейството е нашият микрокосмос. Ако там си добре - можеш да спечелиш всичко", категорична е винаги усмихната Мария Петрова, която няма никакви корекции по лицето и тялото си и въпреки това изглежда ослепително.

Мария Петрова бе удостоена с Почетния знак на президента за изключителни заслуги в развитието на българския и световния спорт. Поводът бе навършването на кръгла годишнина. С Почетен знак бе отличена и трикратната абсолютна световна и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика Мария Петрова.

"Това отличие показва симбиозата между тези, които се трудим и носим България в сърцата си, и тези, които я представляват. Показва, че ние сме едно и работим заедно", каза пред медиите Мария Петрова.

Боби Михайлов отново се е върнал към порока си и пак се налива с алкохол, узна "Уикенд". Заради пиянството му беше закъсал със здравето и черния дроб, но успя да изкара едва няколко месеца на "сух режим". От лятото бившият шеф на БФС отново се налива яко, а след като се почерпи скача на дансинга, където е неудържим. На партито на съпругата си Боби не спря да си сипва от уискито, свидетелстват очевидци, а на финала бил доста "нарисуван" от погълнатото количество.


