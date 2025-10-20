ЗАРЕЖДАНЕ...
|Боби Манакена опасно близо с чужда жена
Известна като едно от най-утвърдените имена в българския грим, Деяна Кръстева не е непозната за светлините на прожекторите. Освен работата, за нея може да бъде прочетено много. Последно беше влязла в открита война с наша плеймейтка. Този път обаче вниманието падна върху нейн инстаграм пост.
Борислав Димитров, по-известен като Боби Манекена от дуета "Пиленцата от Монако“, отдавна е свързван с лукс, екстравагантност и светски сензации. Последните му изяви включват именно VIP трансфери по крайбрежието на Ривиерата – бизнес, в който блясъкът е задължителен, а автомобилите струват повече от апартамент в София. Именно на един такъв трансфер се е качила и Деяна, за да стигне до локацията на своята почивка.
Кадрите от пътуването бързо се превърнаха в тема на разговор. Дали става дума за чисто приятелство, удобен транспорт или нова близост – това тепърва ще бъде обект на догадки. Едно е сигурно – появата на Деяна редом до Боби Манекена в лъскавия му автомобил е нов щрих към нейния имидж, който умело балансира между професионализъм и светски шик.
Шушукания също не отхвърлят тезата, че Боби често гледа да разпуска в компания на хубави жени, когато неговата съпруга Нина не е с него. Плод на въображение или истина е всичко това остава само да гадаем, пише HotArena.
И Деяна и Боби често са в устите на родните таблоиди, но за първи път заедно.
