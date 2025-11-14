ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Бизнесдамата Елена аут от Big Brother, Котов изяде хлебарка
Денят за участниците беше изпълнен с палитра от емоции. Лишенията, които всички в Къщата търпят заради постъпката на юриста Валентин Котов, доведоха до нови скандали между огнената Михаела и останалите. Тя за пореден път обвини влюбените Сияна и Стоянов в задкулисие, а принципния Котов - в прикриване на истинската си същност.
Освен пререканията обаче, финалната шестица премина и през друго изпитание - зловеща гурме вечеря. Тя ги изправи пред най-големите им кулинарни страхове и пред възможността да загубят още пари от наградата, ако не се справят. Сред чистите протеини, които бяха изядени, беше и мадагаскарската хлебарка Деси, погълната от Котов.
В края на вечерта съквартирантите получиха нова възможност да върнат част от изгубения си награден фонд. Те трябваше да направят предположение кой ще е следващият елиминиран участник - Михаела или Елена. С подкрепа от 3.3% от гласовете на зрителите, бизнес дамата напусна Къщата завинаги.
Веднага след напускането си, желязната лейди на сезон 2025 посети студиото на “Голямата сестра", където разказа за своята вражда със Сияна, за приятелството си с Ебру и Михаела, за перипетиите си по пътя към родителството и за любовта на живота си - Адриан.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2211
|предишна страница [ 1/369 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на имениците
05:05 / 14.11.2025
В петък една зодия може да станете обект на глупава и много обидн...
22:45 / 13.11.2025
Полицайка направи фурор в "Стани богат"
19:42 / 13.11.2025
Васил Василев Зуека с тежка провокация към публиката си
15:08 / 13.11.2025
Любим филм се завръща на големия екран с втора серия
10:58 / 13.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS