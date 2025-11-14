ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Бизнесдамата Елена аут от Big Brother, Котов изяде хлебарка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:51Коментари (0)288
©
Темпераментната бизнес дама Елена Георгиева се превърна в поредния съквартирант във финалната седмица на социалния експеримент Big Brother, напуснал най-популярната къща в България. Тя получи най-нисък процент на одобрение от зрителите и се прости с шансовете си за голямата победа.

Денят за участниците беше изпълнен с палитра от емоции. Лишенията, които всички в Къщата търпят заради постъпката на юриста Валентин Котов, доведоха до нови скандали между огнената Михаела и останалите. Тя за пореден път обвини влюбените Сияна и Стоянов в задкулисие, а принципния Котов - в прикриване на истинската си същност.

Освен пререканията обаче, финалната шестица премина и през друго изпитание - зловеща гурме вечеря. Тя ги изправи пред най-големите им кулинарни страхове и пред възможността да загубят още пари от наградата, ако не се справят. Сред чистите протеини, които бяха изядени, беше и мадагаскарската хлебарка Деси, погълната от Котов.

В края на вечерта съквартирантите получиха нова възможност да върнат част от изгубения си награден фонд. Те трябваше да направят предположение кой ще е следващият елиминиран участник - Михаела или Елена. С подкрепа от 3.3% от гласовете на зрителите, бизнес дамата напусна Къщата завинаги.

Веднага след напускането си, желязната лейди на сезон 2025 посети студиото на “Голямата сестра", където разказа за своята вражда със Сияна, за приятелството си с Ебру и Михаела, за перипетиите си по пътя към родителството и за любовта на живота си - Адриан.


Още по темата: общо новини по темата: 2211
14.11.2025 Наско Месечков скочи на Цитиридис
14.11.2025 Родена е на днешния ден преди 55 години в Панагюрище
13.11.2025 Неочаквана среща в "Аз обичам България". Алекс Сърчаджиева се намеси
13.11.2025 Черни облаци над Филип Киркоров
13.11.2025 Осиновената дъщеря на Любо Нейков - топ специалист в болница
13.11.2025 Актриса от "Дързост и красота" посещава Боянската църква
предишна страница [ 1/369 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Честито на имениците
05:05 / 14.11.2025
В петък една зодия може да станете обект на глупава и много обидн...
22:45 / 13.11.2025
Полицайка направи фурор в "Стани богат"
19:42 / 13.11.2025
Васил Василев Зуека с тежка провокация към публиката си
15:08 / 13.11.2025
Любим филм се завръща на големия екран с втора серия
10:58 / 13.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
12:30 / 12.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Концесия на стадион Тодор Диев
Бюджет 2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: