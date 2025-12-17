ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Без Гала в "На кафе", водещата замина за лечение
В началото на предаването липсата ѝ бе обяснена с доза хумор.
"Вече втори ден нашата любима Гала толкова е вдигнала ръце от нас, че я заболяха и тя отиде да ги лекува в Павел баня на процедури", пошегува се Георги Блажев в ефир. Той допълни, че целият екип ѝ изпраща прегръдки и пожелания за бързо възстановяване.
Докато Гала отсъства, в студиото временно се включи Джуджи, която веднага внесе добро настроение и типичния си хумор.
"Радвам се, че съм тук, макар че не сте на моето ниво", заяви тя с усмивка, предизвиквайки смях сред колегите си, пише "Блиц".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2622
|
|предишна страница [ 1/437 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
bTV удари дъното, вижте какво ще дават за Нова година
14:21 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Разплащанията в брой изчезват в една от най-дигитализираните държ...
09:49 / 17.12.2025
Какво е криела държавата за Ванга и защо го пуска сега?
23:01 / 16.12.2025
Риалити звезда дарява дрехите си, след като отслабна със 78 килог...
22:55 / 16.12.2025
Популярна водеща и лекарка сподели за любимото си място в Пловдив...
20:41 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS