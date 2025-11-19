ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Бачорски: Приемам залози
Семейството отива в Дубай, а повод за коментари стават както мащабът на компанията, с която пътуват, така и огромното количество багаж, което взимат със себе си.
Атанасия споделя в своя Instagram профил кадри от летището, показвайки, че пътуването далеч не е минималистично. Бачорски отиват на почивка за пет дни с цялото семейство – три деца и осем възрастни. Атанасия показва внушителна камара от куфари, намеквайки за подготовка за по-дълъг престой, а не за кратък уикенд.
На фона на еуфорията от предстоящата почивка, Атанасия повдигна завесата зад семейната динамика. Тя сподели със своите последователи съмненията си относно пътуването, като не крие, че очаква високи нива на напрежение.
"Примем залози с колко точно скандала ще финализираме почивката?“, заявява Атанасия, с доза чувство за хумор. Тя подсказа, че събирането на толкова много хора, макар и любими, неминуемо води до разпалване на искри между тях.
Това не е първото бягство на семейството в Дубай. Предишното им пътуване през 2024 г. предизвика бурен дебат сред последователите, тъй като тогава Атанасия, бременна с второто си дете, направи откровени признания за преживяния страх, причинен от свръхамбициите й.
Тогава Атанасия призна, че е преживяла два пъти за период от пет месеца страха да чака изследвания за рак. Тогава тя е на 25-годишна възраст, но не й пречи да заключи фактът, че причината за натрупването на умора и стрес, е нейният свръхамбициозен начин на живот и "фикс идеята да изкара огромна сума пари“. Тя категорично подчерта, че от целия стрес и затрупване с работа, които си е причинявала, е стигнала до този критичен момент.
А изводът й тогава беше, че хората трябва да забавят темпото, да живеят живота си, да носят новите си дрехи и да пътуват, тъй като "утре умираш и всичко приключва“. С разсъжденията си тя призова последователите си да бъдат по-внимателни с амбициите и стреса, който си причиняват. В резултат на този страх, тя решава да си позволи да бъде "по-нежната половинка“, за която се грижи мъжът, нещо, което преди тези тежки моменти никога не е допускала, пише Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2307
|
|предишна страница [ 1/385 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Иван и Андрей и братята Халваджиян се обединиха, направиха обща ф...
12:37 / 19.11.2025
Новата ергенка - бивш PR на две пловдивски болници
14:00 / 19.11.2025
Зрителите ще станат свидетели на най-неочаквания обрат
10:47 / 19.11.2025
Вариант 4: 16 неработни дни в края на годината
08:30 / 19.11.2025
Не хвърляйте храна днес
08:00 / 19.11.2025
Биляна Гавазова с доста странно признание
19:54 / 18.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
ВИП среща в Пловдив
22:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS