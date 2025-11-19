ИЗПРАТИ НОВИНА
Бачорски: Приемам залози
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:32
© Instagram
виж галерията
Атанасия и Даниел Бачорски отново са на път! Този път не са сами, а дестинацията е едно от най-мечтаните места за почивка на много хора. 

Семейството отива в Дубай, а повод за коментари стават както мащабът на компанията, с която пътуват, така и огромното количество багаж, което взимат със себе си. 

Атанасия споделя в своя Instagram профил кадри от летището, показвайки, че пътуването далеч не е минималистично. Бачорски отиват на почивка за пет дни с цялото семейство – три деца и осем възрастни. Атанасия показва внушителна камара от куфари, намеквайки за подготовка за по-дълъг престой, а не за кратък уикенд. 

На фона на еуфорията от предстоящата почивка, Атанасия повдигна завесата зад семейната динамика. Тя сподели със своите последователи съмненията си относно пътуването, като не крие, че очаква високи нива на напрежение.

"Примем залози с колко точно скандала ще финализираме почивката?“, заявява Атанасия, с доза чувство за хумор. Тя подсказа, че събирането на толкова много хора, макар и любими, неминуемо води до разпалване на искри между тях.

Това не е първото бягство на семейството в Дубай. Предишното им пътуване през 2024 г. предизвика бурен дебат сред последователите, тъй като тогава Атанасия, бременна с второто си дете, направи откровени признания за преживяния страх, причинен от свръхамбициите й.

Тогава Атанасия призна, че е преживяла два пъти за период от пет месеца страха да чака изследвания за рак. Тогава тя е на 25-годишна възраст, но не й пречи да заключи фактът, че причината за натрупването на умора и стрес, е нейният свръхамбициозен начин на живот и "фикс идеята да изкара огромна сума пари“. Тя категорично подчерта, че от целия стрес и затрупване с работа, които си е причинявала, е стигнала до този критичен момент.

А изводът й тогава беше, че хората трябва да забавят темпото, да живеят живота си, да носят новите си дрехи и да пътуват, тъй като "утре умираш и всичко приключва“. С разсъжденията си тя призова последователите си да бъдат по-внимателни с амбициите и стреса, който си причиняват. В резултат на този страх, тя решава да си позволи да бъде "по-нежната половинка“, за която се грижи мъжът, нещо, което преди тези тежки моменти никога не е допускала, пише Ladyzone.


