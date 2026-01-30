ЗАРЕЖДАНЕ...
|Азис след сватбата: Никъде не видях ехидна усмивка, подигравателен тон не чух
"Беше трогващо, беше любопитно за мен самия дори. За да видя как хора от администрацията приемат всичкото това нещо за изключително сериозна стъпка. Никъде не видях ехидна усмивка, подигравателен тон не чух. Просто тук в Америка, във Флорида е супер, супер често срещано и нормално.
Знам, че вълнува много хора тази тема - кой е мъжът и кой е жената. Това е само при вас, при хетеросексуалните. Истината е, че и аз, може би, малко прибързах, малко от щастие, малко от адреналин, от ендорфин, от щастие. Разбираш ли? Когато човек e щастлив, иска да го сподели, но не искам да бъда притесняван“, коментира Азис пред bTV.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3190
Още новини от Любопитни новини:
Честито на Димитър Бербатов!
08:39 / 30.01.2026
Днес стана на 72, негови ученици са били Маестрото и Слави Трифон...
18:10 / 29.01.2026
Какво трябва да знаем за смъртоносния вирус Нипа след появата на ...
16:49 / 29.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 3...
09:47 / 29.01.2026
На 29 януари почитаме светец, който отказал да се потурчи и да ст...
07:00 / 29.01.2026
Първите двама в "Капките" вече са ясни
21:09 / 28.01.2026
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
