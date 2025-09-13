ЗАРЕЖДАНЕ...
|Армани нареди империята му да бъде продадена
След това на купувача ще бъде позволено да увеличи дела си до контролен дял в рамките на три години.
Този ход е бил изненада, тъй като Армани винаги е защитавал независимостта на марката през целия си живот. Анализаторите оценяват компанията на 5-7 милиарда евро и смятат, че LVMH е най-вероятният партньор, като се има предвид опитът и личните връзки на Армани с Бернар Арно.
Окончателното решение ще бъде взето от фондация "Армани", семейството му и дългогодишния му партньор Лео Дел'Орко, който е управлявал бизнеса. Завещанието оставя отворен и алтернативен път: извеждане на модната къща чрез IPO.
