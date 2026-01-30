ЗАРЕЖДАНЕ...
|Анорексията не прощава! Една от най-красивите българки плаши с вида си
"Станала е кожа и кости! Не виждам нищо хубаво и секси във формата й“, "Роси, ти чезнеш!“, "Какво се случва с теб, добре ли си“, питат загрижени нейни близки.
В действителност видът на Роси е плашещ и ребрата й се четат. Миската от години има хранителни проблеми, които започнаха след спечелването на титлата. Още тогава се носеха и слухове за употреба на прахообразни вещества, съсипващи естествената хубост на Иванова.
39-годишната моделка отдавна се покри от светските среди, макар че продължава да се изявява на подиума. През годините името й бе свързвано с Ангел Свинаря, Гриша Ганчев и високопоставени политици, но в медийното пространство никога не е била засичана с мъж.
Към днешна дата под сурдинка се говори, че има връзка със 70-годишен милионер, който я води по екзотични почивки.
