© Инстаграм виж галерията Критично е теглото на сочената за най-красива българка през 2005 година. Роси Иванова вече тежи ужасяващите 40 килограма, видя Intrigi.bg. Русенката се показа полугола от съблекалня на фитнес зала и разтърси със слаботелесното си тяло.



"Станала е кожа и кости! Не виждам нищо хубаво и секси във формата й“, "Роси, ти чезнеш!“, "Какво се случва с теб, добре ли си“, питат загрижени нейни близки.



В действителност видът на Роси е плашещ и ребрата й се четат. Миската от години има хранителни проблеми, които започнаха след спечелването на титлата. Още тогава се носеха и слухове за употреба на прахообразни вещества, съсипващи естествената хубост на Иванова.



39-годишната моделка отдавна се покри от светските среди, макар че продължава да се изявява на подиума. През годините името й бе свързвано с Ангел Свинаря, Гриша Ганчев и високопоставени политици, но в медийното пространство никога не е била засичана с мъж.



Към днешна дата под сурдинка се говори, че има връзка със 70-годишен милионер, който я води по екзотични почивки.