Анелия стана огнено червена

© Анелия представи новия си сингъл “Великан", чиято премиера се състоя в онлайн канала Anelia Official и веднага предизвика лавина от реакции и коментари по повод визията си - червена перука.



За грима си певицата се доверява на Никола Флоридов, за косите на Мирко Георгиев, а стилист е Августина Маркова-Тути.



Фотосите са реализирани пред обектива на Теди Грозданов и Теодора Атанасова, пише "Телеграф".