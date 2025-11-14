Ана Шермин не страда по Краси, отдаде се на лукс

© Само ден след като напусна риалити формата, отказвайки роза на Красимир, Ана-Шермин отново демонстрира класа и лукс. Шермин, която е позната на много от хората от участието си в трети сезон на "Ергенът“, отпразнува рождения ден на своята майка Татяна с размах в изискан лондонски хотел.



След като вече веднъж беше отказала роза на Красимир в "Ергенът: Любов в рая“, но се върна по желание на Краси, Шермин отказа роза за втори път и напусна риалитито завинаги.



Въпреки че вече не е в предаването, тя продължава да показва луксозния си начин на живот.



Скандалната, но винаги атрактивна Шермин, която заяви, че е "разочарована от Красимир“ и не желае да бъде "втора цигулка“, реши да превключи на по-позитивна вълна, далеч от драмите. В своя Instagram тя споделя кадри от бляскавото празненство за рождения ден на своята майка, която тя неведнъж е наричала "любовта на живота ми“ и "човека с най-чисто сърце“.



Локацията за рождения ден е един от най-луксозните хотели в Лондон, където дамите се наслаждават на изискан следобеден чай с просеко. Шермин, която държи на безупречния си външен вид, пристигна в хотела със стил и класа. Кадрите показват как тя слиза от луксозен автомобил, управляван от личен шофьор.



На кадрите се вижда, че пред хотела вече я чакат рожденичката Татяна и обща тяхна приятелка, пише ladyzone.bg.