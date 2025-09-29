Алекс Николов затрупан от подаръци на филипинки

© Волейболната звезда Александър Николов се превърна в любимец на феновете и извън България. След като националите спечелиха сребърните медали на Световното първенство, изпращането от залата в Манила беше истинска еуфория.



Младият талант публикува в социалните мрежи снимки с множеството подаръци, които получи. По негови думи най-много го впечатлили филипинските фенки, които дори изпращали даровете си до автобуса след финала с Италия, пише "България Днес".



"Благодаря ви, Филипини! Ще занеса тези подаръци вкъщи и ще говоря с уважение за вашата щедрост и гостоприемство", написа Николов в публикацията си.



