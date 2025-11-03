ЗАРЕЖДАНЕ...
|Алекс Богданска обяви 4000 лева тарифа
Бившата жена на Даниел Петканов открай време е много успешна в социалните мрежи, но откакто си намери работа и в Нова телевизия, тарифата й скочи до небето. Тя е натрупала 620 хиляди последователи, които за България е феноменална цифра. Нейни колежки в мрежата като Теа Минкова, Златка Райкова и даже Джулиана Гани, която е абонирана за всички родни риалитита, могат само да й дишат праха. Те са далеч под Алекс и по фенска маса, и по тарифа.
Водещата на "Биг Брадър" прибира 4 хиляди лева за рекламна кампания. Услугата й включва публикуване на няколко снимки и клипчета в социалните мрежи. Тази сума е само нейният хонорар. Отделно от това се плаща и за екипа, който заснема и обработва въпросните материали. Алекс отдавна е изоставила стария начин на работа – сама да снима всичко, което публикува в мрежата. Тя ползва услуги на професионалисти, което допълнително оскъпява нейните кампании. И въпреки това офертите за работа валят към нея, защото се оказва изключително успешна като продавач на всякакви стоки и услуги. Затова дори и при лична тарифа от 4 бона тефтерчето й с ангажименти е препълнено.
До "Уикенд" достигна и информация, че повечето от колежките на Богданска в мрежата са далеч под нейната тарифа. Парите, които се дават за инфлуенсър, у нас обикновено варират между две и 2500 лева, в много редки случаи могат да стигнат до 3000. Алекс Богданска обаче не се притеснява да си държи високата цена и не може да се оплаче от липса на клиенти, макар че е далеч по-скъпа. С нея за момента може да се мери единствено Николета Лозанова, която значително я надвишава по брой последователи в социалните мрежи. Тя има цели 844 бройки. Разликата обаче е, че броят на феновете на Ни Ло в последно време се задържа постоянен, докато Богданска непрекъснато увеличава своите последователи. Затова цените й растат.
В същото време Теа Минкова, която навремето искаше да прави бизнес с Богданска, остава далеч зад нея в класацията по последователи. Жената на Наум Шопов има само 156 хиляди фена, съответно цената й също е под тази на Алекс. Златка Райкова има 460 хиляди последователи, Джулиана Гани – 599 хиляди, Диляна Попова – 209 хиляди. Богданска прибира луди пари и като водеща на събития, освен хонорарите от "Биг Брадър", така че към момента е най-скъпо платената инфлуенсърка в България.
