Албена Вулева иска минимум 5000 евро заплата
"Отдавна съм в страни от тези неща. Това е минал период за мен, сега времената са други. А и честно казано, шоубизнеса не ми е интересен. Ако правя предаване, ще е с обществено-политическа насоченост", отсича Вулева, която е дипломиран юрист – нещо, което малцина знаят. Тя призна, че редовно е канена да участва в различни риалити програми у нас, но отклонява офертите. Причината е ниското възнаграждение, което й предлагат.
"Озадачена съм колко е паднало равнището на предлаганите заплати и хонорари. Само преди 10-12 години нещата стояха по различен начин. Несериозно е да се предлагат подобни символични суми и определено нямам интерес към такива оферти", казва Вулева. Според запознати, тя настоявала за минимум 5000 евро месечна заплата, за да прави каквото и да било предаване.
От години Албена живее в Кипър, където работи като мениджър на голям хотел. Започнала е като рецепционистка, но отдавна се е издигнала в професията и печели доста добри пари. Освен това климатът й допада. Вулева напоследък е щастлива и в личен план – тя има връзка със заможен чужденец, с когото не спират да пътуват. Албена се връща рядко в България, предимно за да се види с майка си Албена Захажаева, която в момента е пенсионер. Госпожата, която тв публиката също познава след знаковите й участия във "ВИП Брадър", от време на време гостува на щерка си на острова, пише HotArena.
