Актриса се ожали от целувките с колега на снимките на филм
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:14
©
Актрисата Софи Търнър направи шокиращо разкритие. Красавицата призна, че целувките с Кит Харингтън на снимачната площадка на новия им филм са били "отвратителни“.

Причината - близката връзка, която двамата изградиха, докато играеха брат и сестра в култовия сериал "Игра на тронове“.

Двамата актьори си партнират в готическия хорър The Dreadful, чието действие се развива през XV век, по време на Войните на розите.

По време на участие в шоуто Late Night with Seth Meyers на 14 август, 29-годишната Търнър разкри, че като продуцент на филма именно тя предложила Харингтън за главната мъжка роля.

"Изпратих му сценария и той ми върна съобщение: "Да, бих искал, но ще е ужасно странно, Софи." Първо не разбрах защо. После започнах да чета: Целувка, целувка, секс, целувка…И си казах: "О, Боже, това е моят брат“, разказа актрисата.

Въпреки първоначалното колебание, двамата решили, че сценарият е твърде добър, за да го откажат.

"Опитахме се да го изхвърлим от съзнанието си, но когато дойде първата сцена с целувка, буквално ни се повдигаше. Беше ужасно, най-лошото,“ призна още Търнър.

Сюжетът на The Dreadful се върти около Ан (Търнър) и нейната свекърва Морвен (Марша Гей Хардън), чиито животи се преобръщат, когато мъж от миналото им (Харингтън) се завръща.


