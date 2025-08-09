ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
200 000 за Куката
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:52Коментари (0)626
©
виж галерията
Звездата от "Под прикритие" Мариан Вълев кара електрическо возило

Актьорът Мариан Вълев бръмчи с чисто нов джип БМВ! Звездата от "Под прикритие", който изиграва гениалния образ на Росен Гацов-Куката, явно печели доста добре, въпреки че скоро не сме го виждали нито на големия, нито на малкия екран.

Преди седмици екранният кримигерой бе засечен в идеалния център, докато шофира изглеждащата като чисто нова за него придобивка. Вълев с бърз ход се движи пеша. През това време актьорът не спира да говори по телефона. Изведнъж се спира пред паркирано огромно бяло БМВ и се мушка в него. Слага колана си, за разлика от много други. И потегля. Прави обратен завой в района на "Александър Невски". След което се оглежда внимателно и с мръсна газ потегля в неизвестна посока.

Проверка на "България Днес" установи, че луксозният автомобил на актьора струва близо 200 хил. лв. Колата на Куката е пълна с всякакви екстри, а това допълнително оскъпява стойността на джипа, който е на ток. БВМ-то на Вълев е най-големият в електрическата гама на автомобилната компания.

От години Вълев си пада по скъпи возила. Преди време той бе засечен с луксозен "Астън Мартин", чиято цена се равнява на няколко годишни заплати на обикновения българин.

Преди време екранният Куката призна, че се отказва от актьорството. И иска да се посвети на работа зад камерата - като режисура, сценарии. Явно това му носи доста пари, щом може да си позволи подобна кола.

Връща се към професията само заради продължението на "Под прикритие", което в момента се снима и трябва да излезе на бял свят догодина. Така Вълев отново се събира с колегите си и добрите си приятели Захари Бахаров, Владо Пенев и други.

"Най-накрая, след 10 години чакане, отново ще вляза в познатото си амплоа. Тази роля на Куката върви паралелно с моя живот. Понякога се усещам, че съм Куката и в реалния живот. Сякаш този персонаж е второто ми "аз", сподели в интервю за Нова тв преди месец Вълев.

В същото време според слуховете Куката ще става баща. Клюкари твърдят, че 56-годишният актьор очаква бебе от приятелката си - бившата гимнастичка Цвети Стоянова. Това обаче не е потвърдено от нито един от звездната двойка, която така или иначе мълчи публично за връзката си. Двамата имат разликата от близо 25 години, но живеят под един покрив от дълго време. Именно Стоянова вдъхнови любимия си за първия му филм зад камера - "Лошо момиче". В него главната героиня е бивша шампионка по художествена гимнастика, преминала през ада - точно като живота на самата Стоянова.

След "Лошо момиче" Куката продължи с още една авторска лента - "Чалга". В актьорския състав този път влезе самата Цвети.


Още по темата: общо новини по темата: 787
09.08.2025 Няма да я познаете, днес е една от най-известните актриси
09.08.2025 "Гумени глави" отново с концерт
09.08.2025 Диди иска да се завърне
09.08.2025 Ралица Паскалева: Всичко ще бъде различно
09.08.2025 РОБИ каза "Да"
09.08.2025 Денис Ризов се завръща, в Пловдив празнува голямо събитие
предишна страница [ 1/132 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Денис Ризов се завръща, в Пловдив празнува голямо събитие
10:55 / 09.08.2025
Иван Звездев се ожали
09:02 / 09.08.2025
Днес тя става на 63
07:20 / 09.08.2025
Честваме апостола, заменил Юда, редки имена празнуват днес, в сил...
07:00 / 09.08.2025
Една от зодиите ще е истински вдъхновител днес
06:05 / 09.08.2025
Тайната дъщеря на Фреди Меркюри проговори за първи път!
22:26 / 08.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
15:25 / 07.08.2025
На 32 с нова визия
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пожари 2025
ГДБОП разби най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: