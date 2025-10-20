ЗАРЕЖДАНЕ...
|Социолог: Няма гаранция
Има много елементи, които се насложиха, и доведоха до това, което се случи на политическия терен през изминалата седмица, каза тя.
"Това, което каза Бойко Борисов, беше по повод резултатите в Пазарджик. ГЕРБ и лидерът на партията търсеха ситуация, в която да направят своят разказ на събитията. Имаше и резултати – Росен Желязков отмени заседанието на Министерския съвет, в Народното събрание спря да има кворум. Това беше опит ГЕРБ да докаже, че не е изяден и още е първа политическа сила и управлява", посочи още Славкова.
По нейни думи днес стана ясно, че "ДПС-Ново начало" ще продължи да работи по начина, по който е действало досега – като гарант за това мандата на това правителство.
Социологът каза още, че друго, което се е изяснило от действията на "ДПС-Ново начало", е, че формацията няма да подкрепи смяна на премиер, както и на част от министрите.
Славкова допълни, че вероятно ИТН няма да се съгласят с част от настоящите "договорки".
Тя обаче подчерта, че остава въпросът дали ще има смяна на министри, а също така и на председателя на Народното събрание.
