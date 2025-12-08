ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румяна Коларова: Големият страх е, ако се появи партия на президента, дали тя няма да ерозира фатално с БСП, ПП и "Възраждане"
"При демокрацията, тогава когато се предизвиква хаос, а не ред, защото редът е това, към което всички се стремим, тогава това е най-лошата форма на управление, е казал още Аристотел,“ посочи гостът и заяви, че първо трябва да се види дали съществуващите граждански организации ще успеят да канализират тази енергия, за да постигне някаква ясна цел и ясна стратегия. "И макар че причината е ясна и е нещо, което е безпрецедентно в българската политика – управляващите изработиха един бюджет, срещу който се обявиха всички – до този момент, за съжаление, не знаем накъде вървим“.
Според политолога протестите категорично не отговорят на критериите на революция. Протестите се подемат и поддържат от младите хора, което макар да показва, че в България гражданско общество е активно, има и едно съмнение доколко младите хора, учениците, които тепърва навлизат в сферата на политиката, са стабилно политически ориентирани. "Става дума за масов протест, който има съществен дефицит: липса на организация, липса на ясна стратегия, но който дефицит във всеки един момент може да бъде компенсиран. Затова казвам, че предстои да видим какво ще се случи.“
Проф. Коларова е на мнение, че дори и да е възможно от енергията на протеста да се сформира нова политическа сила, големият въпрос е дали тази нова партия ще получи достатъчно подкрепа и колко подкрепа ще получи.
"Големият страх е, ако се появи партия на президента, дали тя няма да ерозира фатално не само БСП, с която е свързана генетично, но също така "Продължаваме промяната“, която пък е свързана генетично с президента и разбира се "Възраждане“, върху чиято платформа президентът се позиционира,“ посочи тя и добави, че не само негласуващите са фактор, който определя какъв е потенциалът за нова политическа сила, но също така и натрупаният опит, защото според нея "кой може да управлява е едно, а дали управлението е в посока на желанията на хората, е друго“.
Площадът трудно може да наложи оставката на правителството, категорична заяви проф. Коларова. "Протестите са един изключително позитивен сигнал за тенденциите в българското общество, но последиците от тези протести са от ключово значение. Защото единия вариант е да отново да предизвикаме хаос, да предизвикваме науправляемост, а другото е да имаме едно правителство, което работи под натиск и едно правителство, което търси консенсус,“ което е големият минус на сегашните управляващи, заяви политологът.
