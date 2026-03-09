Нито една от страните в Иранския конфликт към днешна дата не е склонна да преустанови престрелките. Нещо повече, започват да се използват непозволени оръжия, като касетъчни бомби. Така че очевидно става въпрос за освирепяване, озлобяване във всяко едно отношение. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радиомеждународният анализатор чл.-кор. проф. Владимир Чуков.Изненадващото тук по думите му е ожесточението към страните от Персийския залив, към съседите на Иран. "В епицентъра на битката се оказват много държави, които наистина не заслужават. Над 63% от изстреляните ракети и дронове са срещу ОАЕ, което е много подло и много предателски, тъй като държави, които защитаваха Иран, които се противопоставяха на войната, в този момент са обект на атаки, като Саудитска Арабия, Кувейт, Катар, която беше една от държавите, които много силно се застъпваше за Иран. Те продължават да бомбардират не само това, което те наричат американска база, но и газовите и нефтените установки на тези държави с оглед това да се качи цената на нефта.“Според анализатора Иран остава разделен, като част от иранското общество подкрепя сина на загиналия аятолах Али Хаминей - Моджтаба Хаменей за нов духовен водач, а други го наричат диктатор, както наричаха и като неговия баща и призовават за неговата смърт. Колкото до заявките синът на сваления шах Пахлави – Реза Пахлави да поеме управлението на Иран, проф. Чуков не смята, че към днешна дата остават актуални. "По-скоро се очакват едни много активни действия на структури, които са свързани със западни държави, които действат на територията на Иран. Много работа има да се свърши, защото тези, които са взели властта в Иран, нямат намерение да се разделят с нея по никакъв начин,“ посочи той.Обвиненията на Иран към Европейския съюз за бездействието му и подкрепата му към действията на САЩ и Израел са "абсолютно безотговорни изявление на хора, които виждат, че им се тресе земята под краката,“ каза още гостът и добави, че нито Великобритания и Франция са показали ясно, че са против тази война заради възможната радикализация на мюсюлманско население, както и бежанските вълни, които може да последват. Според проф. Чуков е важно да се отбележи, че организациите близки до "Мюсюлмански братя“ в ислямския свят много силно застават на страната на Иран."Така че неистина радикализацията тече, и за съжаление, не знаем как биха реагирали тези структури на "Мюсюлманските братя“, които са намират в Европа, а те не са за подценяване.“